Manisa FK, Düşme Hattından Kurtuldu - Son Dakika
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Spor

Manisa FK, Düşme Hattından Kurtuldu

Manisa FK, Düşme Hattından Kurtuldu

1'inci Lig'de yaşadığı üst üste yenilgilerin ardından Ankaragücü ve Şanlıurfaspor'u yenerek düşme hattından çıkan Manisa Futbol Kulübü, yeni teknik direktörü Hakan Şapçı ile umutlarını artırdı.

22.12.2024 11:59  Güncelleme: 12:00
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MANİSA,

1'inci Lig'de aldığı üst üste 3 yenilgiyle düşme hattına yerleştikten sonra önce Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0, dün de evinde Şanlıurfaspor'u 2-1 yenen Manisa Futbol Kulübü derin bir nefes aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'yle barış sağladıktan sonra yönetimi değişip başkanlığı Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkan Vekili Ersin Öztaş'a devredilen kulüp, ligde de bu süreçte çok kritik iki galibiyetle düşme hattından sıyrıldı. Manisa FK, üst sıralar için de umutlandı.

Ligin ilk devresini 23 puanla tamamlayan Manisa FK'da takıma yıllar sonra dönecek Teknik Direktör Hakan Şapçı da resmi sözleşme imzalayarak göreve başlayacak. Süper Amatör Lig'deki Manisaspor'dan ayrılarak 1'inci Lig'deki Manisa FK'nın dümenine geçen Hakan Şapçı, siyah-beyazlıları daha önce amatörden ilk kez profesyonel kategoriye taşıyan teknik adam olmuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Manisa FK, Düşme Hattından Kurtuldu - Son Dakika

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