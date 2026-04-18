Manisa FK, Serikspor\'la Final Niteliğinde Maç Oynayacak

1'inci Lig'de üst üste Atko Grup Pendikspor ve İmaj Altyapı Van Spor FK (D) maçlarını kazanıp Play-Off yolunda umutlanan Manisa Futbol Kulübü yarın sahasında düşme potasında yer alan Serikspor'la karşı karşıya gelecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Ömer Faruk Gültekin'in yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Haftaya 49 puanla 10'uncu sırada giren Manisa FK'da teknik direktör Ahmet Pektaş, bitime 3 maç kala Play-Off inançlarını koruduklarını belirterek, "7'nci sıradaki rakibimizle aramızda 5 puan fark var. Bizim adımıza her karşılaşma final niteliğinde. Biz kalan 3 maçımızı kazanıp mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.