Manisa Futbol Kulübü - Bursaspor: 1-3 - Son Dakika
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Manisa Futbol Kulübü - Bursaspor: 1-3

01.05.2022 18:13
Manisa Futbol Kulübü - Bursaspor: 1-3

STAT: Mümin ÖzkasapHAKEMLER: Zorbay Küçük (xxx), Furkan Ürün (xxx), Murat Temel (xxx)MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Birkan (x) - Muhammet Taha (x), Landre (xxx), Kouter (x), Çağrı (x) (Dk. 69 Özgür x), Hakan (xx), Gakpa (xx) (Dk. 77 Selim x), Sadi (xx), Erhan (x) (Dk. 58 Bedirhan x), Diallo (xx) (Dk.

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Zorbay Küçük (xxx), Furkan Ürün (xxx), Murat Temel (xxx)MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Birkan (x) - Muhammet Taha (x), Landre (xxx), Kouter (x), Çağrı (x) (Dk. 69 Özgür x), Hakan (xx), Gakpa (xx) (Dk. 77 Selim x), Sadi (xx), Erhan (x) (Dk. 58 Bedirhan x), Diallo (xx) (Dk. 58 Tabekou x), Ozegovic (x) (Dk. 58 Okan x)BURSASPOR: Canberk (xxx) - Namık (xx) (Dk. 46 Bifouma xxx), Hasan (xx) (Dk. 46 İsmail xx), Mehmet (xx), Luka (xx), Zalazar (xx), Burak (xx), Joao Pedro (xxx) (Dk. 74 Acolatse x), Uğur (x), Enver (xx) (Dk. 79 Kubilay x), Bruno (xxx) (Dk. 87 Vefa x)GOLLER: Dk. 8 Landre (Manisa FK) - Dk. 39 ve Dk. 54 Joao Pedro, Dk. 46 Bifouma (Bursaspor)KIRMIZI KART: Dk. 53 Muhammet Taha (Manisa FK)SARI KARTLAR: Kouter, Çağrı, Sadi, Hakan (Manisa FK) - Enver (Bursaspor)Spor Toto 1'nci Lig'de Manisa Futbol Kulübü, evinde düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Bursaspor'a 3-1 mağlup olarak Play-Off yarışına havlu attı. Maçta bir de penaltı kaçıran ev sahibinin 8'inci dakikada Landre'yle bulduğu gole konuk ekip 39 ve 54'üncü dakikalarda Joao Pedro ile 46'ncı dakikada Bifouma'yla yanıt verip kendisi için hayati önemdeki 3 puana uzandı. Maçtan önce ise stada alınan çok sayıda Bursaspor taraftarı tepkiye neden oldu. Manisa FK taraftarı, emniyeti ve Manisa FK yönetimini yuhaladı. İlk yarıyı birlikte izleyen Manisa FK ve Bursaspor taraftarı arasında emniyet güçleri önlem aldı. Bursaspor'un 46'ncı dakikada ikinci golü atmasıyla taraftarlar polis tarafından dışarı çıkarıldı. Bu sonuçla Manisa FK 46 puanda kalırken, Bursaspor puanını 38 yapıp umatlandı.8'inci dakikada Manisa FK öne geçti. Erhan'ın kullandığı köşe vuruşunda yükselen Landre'nin kafa vuruşuyla top ağlarla buluştu: 1-0.18'inci dakikada Manisa FK atağında Hakan ile Bursaspor kalecisi Canberk'in girdiği pozisyonda Hakan yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verdi. 19'uncu dakikada penaltı kullanan Ozegovic'in vuruşunda kaleci Canberk kurtardı. Manisa FK, penaltıdan yararlanamadı.39'uncu dakikada skor eşitlendi. Bruno'nun ortasında Joao Pedro'nun kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.46'ncı dakikada Bruno'nun ortaladığı topa yükselen Bifouma, oyuna girdikten 1 dakika sonra buluştuğu topu ağlara gönderdi: 1-2.52'nci dakikada İsmail'in boş kaleye gönderdiği topu eliyle müdahale ederek, golü engelleyen Muhammet Taha, kırmızı kart gördü. Hakem Zorbay Küçük ikinci kez penaltı noktasını gösterdi.54'üncü dakikada penaltı vuruşu yapan Joao Pedro topu ağlara gönderdi: 1-3.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Bursaspor, sahadan 3-1 galip ayrıldı.


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Bursaspor, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Manisa Futbol Kulübü - Bursaspor: 1-3 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa Futbol Kulübü - Bursaspor: 1-3 - Son Dakika
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