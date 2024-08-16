Manisa Futbol Kulübü, Sakaryaspor maçına hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Manisa Futbol Kulübü, Sakaryaspor maçına hazırlanıyor

Manisa Futbol Kulübü, Sakaryaspor maçına hazırlanıyor

Manisa Futbol Kulübü, İstanbulspor'a mağlup olduktan sonra Sakaryaspor maçına odaklandı. Teknik Direktör Çağdaş Çavuş, galibiyet için mücadele edeceklerini belirtti. İZVAK ise Manisa Futbol Kulübü'nü desteklemek için ziyaret gerçekleştirdi.

16.08.2024 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MANİSA,

1'inci Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk haftasında deplasmanda İstanbulspor'a 3-2 kaybeden Manisa Futbol Kulübü yarın sahasında Sakaryaspor'la karşı karşıya gelecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Alpaslan Şen'in yöneteceği karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı alt tribün 30, misafir tribünü 39 TL olarak belirlendi. Teknik Direktör Çağdaş Çavuş, İstanbulspor yenilgisini telafi edeceklerini belirterek, "İlk maçımızı puansız kapattık, sezona istediğimiz gibi başlayaladık. Sakaryaspor müsabakasını kazanıp çıkışa geçeceğiz" dedi. Hafta boyunca Manisa Büyükşehir Belediyesi'yle Fikri Bayrıl Tesisleri'ndeki su saatlerinin sökülmesi tartışması yaşayan Manisa FK, transferde son olarak Batman Petrolspor'dan orta saha oyuncusu Mustafa İnan'ı renklerine bağlamıştı.

İZVAK'tan destek ziyareti

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), Manisa Futbol Kulübü'nü ziyaret ederek başarı dileklerini iletti. Profesyonel futbol liglerinde yer alan 10 İzmir kulübünün çatı kuruluşu olan İZVAK'ın yönetim kurulu, Ege'nin 1'inci Lig'deki tek temsilcisi Manisa Futbol Kulübü'ne ziyaret gerçekleştirip destek verdi. Manisa Futbol Kulübü Başkanı Yasemin Buket Aktan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, İZVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erten, Başkan Vekili Talat Papatya, Başkan Yardımcısı Fatih Tanfer ve Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Bayatsapan yer aldı.

Kaynak: DHA

İstanbulspor, Sakaryaspor, Manisa, Futbol, Spor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa Futbol Kulübü, Sakaryaspor maçına hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 Sokak röportajındaki sözleri sonrası tutuklanan Dilruba için iddianame hazırlandı Sokak röportajındaki sözleri sonrası tutuklanan Dilruba için iddianame hazırlandı
12:35 Bakan Şimşek’ten grafikli paylaşım: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor Bakan Şimşek'ten grafikli paylaşım: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor
11:54 Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı Koca şehir duman altında Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı! Koca şehir duman altında
11:10 Adı ’Aşk Adası’ ama ahlaksızlık diz boyu Biri bu rezilliğe dur desin Adı 'Aşk Adası' ama ahlaksızlık diz boyu! Biri bu rezilliğe dur desin
09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
20:12 Icardi, alacakları için kulübe ihtar çekti mi Galatasaray’dan resmi açıklama var Icardi, alacakları için kulübe ihtar çekti mi? Galatasaray'dan resmi açıklama var
19:57 4 ilde orman yangını Ekipler zamana karşı yarışıyor 4 ilde orman yangını! Ekipler zamana karşı yarışıyor
19:48 Emine Erdoğan’dan Abbas’ın TBMM’deki konuşmasının ardından çok konuşulacak sözler Emine Erdoğan'dan Abbas'ın TBMM'deki konuşmasının ardından çok konuşulacak sözler
19:15 Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı
18:47 Rusya’ya ait Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü Rusya'ya ait Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü
18:38 Pendikspor maçına çıkmayan Yeni Malatyaspor’un 3 puanı silindi Pendikspor maçına çıkmayan Yeni Malatyaspor'un 3 puanı silindi
18:22 Aydemir Akbaş yaşam savaşı veriyor Menajeri yaşananları ve son durumu paylaştı Aydemir Akbaş yaşam savaşı veriyor! Menajeri yaşananları ve son durumu paylaştı
18:10 PFDK, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu’ya 7 maç men cezası verdi PFDK, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'ya 7 maç men cezası verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 13:40:18. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa Futbol Kulübü, Sakaryaspor maçına hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement