Manisa Futbol Kulübü, Sakaryaspor maçına hazırlanıyor

Spor

MANİSA,

1'inci Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk haftasında deplasmanda İstanbulspor'a 3-2 kaybeden Manisa Futbol Kulübü yarın sahasında Sakaryaspor'la karşı karşıya gelecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Alpaslan Şen'in yöneteceği karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı alt tribün 30, misafir tribünü 39 TL olarak belirlendi. Teknik Direktör Çağdaş Çavuş, İstanbulspor yenilgisini telafi edeceklerini belirterek, "İlk maçımızı puansız kapattık, sezona istediğimiz gibi başlayaladık. Sakaryaspor müsabakasını kazanıp çıkışa geçeceğiz" dedi. Hafta boyunca Manisa Büyükşehir Belediyesi'yle Fikri Bayrıl Tesisleri'ndeki su saatlerinin sökülmesi tartışması yaşayan Manisa FK, transferde son olarak Batman Petrolspor'dan orta saha oyuncusu Mustafa İnan'ı renklerine bağlamıştı.

İZVAK'tan destek ziyareti

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), Manisa Futbol Kulübü'nü ziyaret ederek başarı dileklerini iletti. Profesyonel futbol liglerinde yer alan 10 İzmir kulübünün çatı kuruluşu olan İZVAK'ın yönetim kurulu, Ege'nin 1'inci Lig'deki tek temsilcisi Manisa Futbol Kulübü'ne ziyaret gerçekleştirip destek verdi. Manisa Futbol Kulübü Başkanı Yasemin Buket Aktan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, İZVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erten, Başkan Vekili Talat Papatya, Başkan Yardımcısı Fatih Tanfer ve Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Bayatsapan yer aldı.