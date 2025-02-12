Manisa Güreş Takımı Türkiye Şampiyonu

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kırşehir'de düzenlenen Okul Sporları Gençler Güreş Türkiye Birinciliği Müsabakalarında Manisa'yı temsil eden güreşçiler, büyük bir başarıya imza atarak 3 altın ve 1 bronz madalya kazanarak 100 tam puan toplayarak takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Manisa Güreş Eğitim Merkezi sporcuları, grekoromen stilde gösterdikleri üstün performansla turnuvada 3 altın ve 1 bronz madalya kazanarak Manisa'nın gururu oldu.

Manisalı sporcular, bireysel derecelerinin yanı sıra takım olarak da 100 tam puan toplayarak Türkiye şampiyonu unvanını kazandı.

Müsabakalarda 45 kiloda Süleyman Efe Güleç, 51 kiloda Polat Can Karadeniz ve 92 kiloda Yasin Çakır, Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya kazanırken, 71 kiloda Mehmet Dipcinoğlu bronz madalya alarak Türkiye üçüncüsü oldu. 65 kiloda mücadele eden Onur Kara ise turnuvayı beşinci sırada tamamladı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, büyük başarı gösteren sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, "Sporcularımız her alanda büyük başarılar elde ediyor. Bunlardan biri de güreş branşımızdır. Manisalı güreşçilerimiz, şehrimizin güreşteki iddiasını bir kez daha kanıtladı. Sporcularımızı kutlar, başarılarının devamını dilerim" ifadelerini kullandı. - MANİSA