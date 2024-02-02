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Manisa'nın 3 takımı 16. hafta mücadelelerine hazırlanıyor - Son Dakika
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Manisa'nın 3 takımı 16. hafta mücadelelerine hazırlanıyor

Manisa\'nın 3 takımı 16. hafta mücadelelerine hazırlanıyor

Manisa'nın 3 takımı, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta 16. hafta mücadelelerini 4 Şubat Pazar Günü saat 14.00'da gerçekleştirecek. Şampiyonluk adaylarından olan 1965 Manisa Spor Kulübü deplasmanda Tepecikspor'a, Yıldızspor 45 FK lider Çeşme Belediyespor'a konuk olacak, Yunusemre Belediyespor ise kendi evinde Asarlık Gençlik'i ağırlayacak.

02.02.2024 08:21  Güncelleme: 08:24
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Manisa'nın 3 takımla temsil edildiği Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta 16. hafta mücadeleleri 4 Şubat Pazar Günü saat 14.00'da oynanacak.

BAL 4. Grup'ta mücadele eden Manisa'nın 3 takımı 16. hafta mücadelelerini 4 Şubat Pazar Günü saat 14.00'da gerçekleştirecek.

BAL 4. Grup'ta 16. hafta karşılaşmalarında grubun şampiyonluk adaylarından olan grup 3'üncüsü 1965 Manisa Spor Kulübü deplasmanda lig altıncısı Tepecikspor'a, ligde 9'uncu sırada bulunan Yıldızspor 45 FK ise lider Çeşme Belediyespor'a konuk olurken, ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren 12'nci sıradaki Yunusemre Belediyespor ise kendi evinde lig sekizincisi Asarlık Gençlik'i ağırlayacak. - MANİSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Manisa'nın 3 takımı 16. hafta mücadelelerine hazırlanıyor - Son Dakika
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