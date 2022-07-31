Demirci'de Yaz Kupası Tenis Turnuvası tamamlandı - Son Dakika
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Demirci'de Yaz Kupası Tenis Turnuvası tamamlandı

31.07.2022 13:48
Demirci'de Yaz Kupası Tenis Turnuvası tamamlandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen Büyükler Hafta Sonu Yaz Kupası Tenis Turnuvası sona erdi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen Büyükler Hafta Sonu Yaz Kupası Tenis Turnuvası sona erdi.

Türkiye Tenis Federasyonu, Kaymakamlık, Belediye, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Akıncılar Tenis Kulübü tarafından ilçedeki tenis kortlarında düzenlenen turnuvaya 16 ilden 83 sporcu katıldı.

5 gün süren turnuvada erkeklerde 7, kadınlarda 4 grupta müsabakalar gerçekleştirildi.

Turnuvanın sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Demirci Kaymakamı Adem Kaya ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bilal Yılmaz tarafından verildi.

Kaymakam Adem Kaya "Demirci'de 15 günde 5 ulusal kamp, eğitim ve turnuva düzenledik. Her bir organizasyonu sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdik. Turnuvalara destek veren Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne teşekkür ediyorum." dedi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Demirci, Manisa, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Demirci'de Yaz Kupası Tenis Turnuvası tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Demirci'de Yaz Kupası Tenis Turnuvası tamamlandı - Son Dakika
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