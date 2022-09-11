Manisa spor haberleri... Manisa Futbol Kulübü - Yeni Malatyaspor: 2-2 - Son Dakika
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Manisa spor haberleri... Manisa Futbol Kulübü - Yeni Malatyaspor: 2-2

11.09.2022 18:53
Manisa spor haberleri... Manisa Futbol Kulübü - Yeni Malatyaspor: 2-2

Manisa haberi... STAT: Mümin ÖzkasapHAKEMLER: Yiğit Arslan, Mehmet Kapluhan, Kemal MaviMANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer - Muhammet Taha (Dk. 70 Ba), Ayberk, Domgjoni, Çağrı, Nizamettin, Burak (Dk. 76 Batuhan), Prib (Dk. 30 Selim) (Dk.

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Yiğit Arslan, Mehmet Kapluhan, Kemal MaviMANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer - Muhammet Taha (Dk. 70 Ba), Ayberk, Domgjoni, Çağrı, Nizamettin, Burak (Dk. 76 Batuhan), Prib (Dk. 30 Selim) (Dk. 70 Grezda), Gakpa, Diallo, AdemYENİ MALATYASPOR: Abdulsamed - Taha, Barış, Awuku, Arda, Donsah (Dk. 83 Atakan), Hagi, Doğukan (Dk. 77 Berat), Cenizhan (Dk. 83 Mert Miraç), Ogün, MalleGOLLER: Dk. 53 Adem, Dk. 89 Batuhan (Manisa FK), Dk. 10 (P) ve Dk. 63 Cengizhan (Yeni Malatyaspor)KIRMIZI KART: Dk. 90+7 Haqi (Yeni Malatyaspor)SARI KARTLAR: Domgjoni, Çağrı, Ayberk, Adem (Manisa FK), Cengizhan, Donsah, Abdulsamed, Barış (Yeni Malatyaspor)Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste iki maçını kazanıp çıkışa geçen Manisa Futbol Kulübü evinde son sıradaki Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Yeni Malatyaspor, 10'uncu dakikada Cengizhan'ın penaltısıyla öne geçti: 0-1. Manisa FK ikinci yarıda 53'üncü dakikada Adem ile beraberlik golünü attı. Yeni Malatyaspor 63'te yine Cengizhan'la üstünlüğü sağladı: 1-2. Batuhan 89'uncu dakikada ağları havalandırarak sonucu belirledi.8'inci dakikada Yeni Malatyaspor atağında ceza sahası içi sağ çaprazda Haqi, kaleci Ömer'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yiğit Arslan, pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.10'uncu dakika penaltı atışını kullanan Cengizhan, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 0-1.12'nci dakikada Nizamettin'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Doğukan'ın ters kafa vuruşunu kaleci Abdulsamed son anda kornere çeldi.40'ıncı dakikada Manisa FK atağında Çağrı'nın sol kanattan ortaladığı topu Yeni Malatyaspor savunması kafayla uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak Burak'ın önünde kaldı. Burak'ın sert şutunda top az farkla üstten auta gitti. 41'inci dakikada Yeni Malatyaspor atağında savunmanın arkasına iyi sarkarak kaleci ile karşı karşıya kalan Cengizhan'ın vuruşunda, kaleci Ömer son anda topa eliyle müdahale ederek, mutlak golü önledi. 45+2'nci dakikada sol kanatta Manisa FK savunmasından seken topu önüne alan Doğukan'ın ceza sahası içerisine girer girmez uzak köşeye gönderdiği top az farkla direğin yanından dışarıya çıktı.53'üncü dakika sağdan Selim'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde yükselen Adem, topu ağlara gönderdi: 1-1.63'üncü dakikada Nizamettin'in kaptırdığı topu süren Haqi, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Kaleciyi çalımlayan Haqi topu sol arka direğe bıraktı. Cengizhan topu boş kaleye gönderdi: 1-2.89'uncu dakikada Manisa FK atağında, Dıallo'nun sağa bıraktığı topu Ayberk ceza sahasına kesti. Müsait pozisyonda Batuhan topu ağlara gönderdi. 2-2.Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.

- Manisa
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Manisa haber... Manisa FK 3'te 3 istiyor Manisa haber... Manisa FK 3'te 3 istiyor
Kaynak: DHA

Yeni Malatyaspor, Doğukan, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa spor haberleri... Manisa Futbol Kulübü - Yeni Malatyaspor: 2-2 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa spor haberleri... Manisa Futbol Kulübü - Yeni Malatyaspor: 2-2 - Son Dakika
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