Kaynak: DHA

Yeni Malatyaspor, Doğukan, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Manisa spor haberleri... Manisa Futbol Kulübü - Yeni Malatyaspor: 2-2 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.