Mansur Yavaş\'tan 29 Ekim Mesajı: "Halkımızın İhtiyaçlarına Yönelik İnsana Dokunan Hizmetler Sunacak, Cumhuriyet Değerlerini Yaşatmaya Devam Edeceğiz"

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Büyükşehir Belediyesi olarak, halkımızın ihtiyaçlarına yönelik insana dokunan hizmetler sunacak, Cumhuriyet değerlerini yaşatmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türk milleti. Nice yıllara" dedi.

Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bugün, büyük bir gurur ve coşkuyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılını kutladıklarını ifade eden Yavaş, mesajında şunları kaydetti:

"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, aziz milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan Cumhuriyetimiz, demokrasimizin temel taşlarını oluşturmuş ve bizlere aydınlık bir gelecek sunmuştur.

Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda bir yaşam felsefesidir. Yüzlerce yıldır yaşadığımız bu topraklarda, tam bitti denildiği anda küllerinden doğan ve milletimizin her bir ferdini özveriyle kardığı harçla inşa edilen bağımsızlığımızın, millet olma bilincimizin, onurumuzun adıdır. Bu felsefe, bize barış, kardeşlik ve refah içinde bir toplum olma hedefini sürdürme cesareti vermektedir. Cumhuriyet; Türk'ün asra verdiği en güzel cevaptır. Geçmişten aldığımız ilhamla, bugün daha da güçlü bir Ankara inşa etme kararlılığındayız. En zor zamanlarda hayallerin bile kurulamadığı karanlık günlerde, milletimizin üzerine doğan güneşin aydınlattığı yolda hiç durmadan ilerleyeceğiz. Cumhuriyet sayesinde o karanlık günlere bir daha dönmeyeceğimizin bilincindeyiz. Ola ki bir sıkıntıya düşersek, umutsuzluğa kapılırsak, bu Cumhuriyeti bizlere emanet eden eşsiz vatan kahramanlarımızı, gazilerimizi, şehitlerimizi hatırlayarak yolumuza devam edeceğiz.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, halkımızın ihtiyaçlarına yönelik insana dokunan hizmetler sunacak, Cumhuriyet değerlerini yaşatmaya devam edeceğiz. Bilim, ahlak, hukuk ve demokrasiyi rehber edinerek, daha müreffeh bir başkent için gece gündüz çalışacağız. Üzerimize düşen vazife ağır, fakat bu görevi en iyi şekilde icra edecek akıl, dirayet ve cesaret Yüce Türk Milleti'nin sinesinde fazlasıyla var. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Tüm Ankaralı hemşehrilerimin ve yüce milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türk milleti. Nice yıllara."