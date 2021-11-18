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Mario Balotelli'den Mancini'ye dikkat çeken çağrı: Türkiye'den İtalya'ya yürüyerek gidebilirim - Son Dakika

Mario Balotelli'den Mancini'ye dikkat çeken çağrı: Türkiye'den İtalya'ya yürüyerek gidebilirim

18.11.2021 17:31
Mario Balotelli'den Mancini'ye dikkat çeken çağrı: Türkiye'den İtalya'ya yürüyerek gidebilirim

Adana Demirspor'un yıldız oyuncusu Mario Balotelli, İtalya Milli Takımı'na yeniden dönmenin yollarını arıyor. Tecrübeli golcü yaptığı açıklamada, "Mart ayında yeniden milli takıma çağrılmak hayal gibi. Eğer gerçekleşirse, Türkiye'den İtalya'ya yürüyerek gidebilirim. Yeterince iyi olmam halinde yeniden milli takıma dönebileceğimi biliyorum" dedi.

Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli, özellikle takımın başına Montella'nın gelmesinin ardından yükselen performansıyla dikkat çekiyor. Twitch'te yayın yapan OcwSport kanalına konuk olan deneyimli golcü, İtalya Milli Takımı'na yeniden dönmenin hayalini kuruyor.

Mario Balotelli'nin açıklamaları şöyle:

"BANA KADROYA GİREBİLMEM İÇİN NE YAPMAM GEREKTİĞİNİ ANLATTI"

"Milli takıma yeniden seçilmem rüya gibi olur. Bunun için Türkiye'den İtalya'ya yürüyerek gidebilirim. İtalya A Milli Takım Teknik Direktörü Mancini ile aram iyi. Bana yeniden kadroya girebilmem için ne yapmam gerektiğini anlattı, ben de yapacağım.

"SAĞ BEK BİLE OYNARIM"

Onunla her zaman mükemmel ilişkiler içerisinde olduk. Milli takıma dönebilmem için benden istediklerini söyledi ve yapacağım. Benden ne istediğini zaten bir kaç kez söylemişti. Mancini beni çağırırsa sağ bek bile oynarım, hiç sorun değil.

"BİR MAÇ KAYBETTİ DİYE ELEŞTİRİLİYOR, ÇAMUR ATILIYOR"

İtalya'da çok fazla cahil insan var, buna kızıyorum. İtalya EURO 2020'de şampiyon oldu, üst üste rekorlar kırdı. Ancak şimdi bir maç kaybetti diye eleştiriliyor, çamur atılıyor. Mancini benim potansiyelimi bildiği için henüz beni milli takıma davet etmedi. Milli takım seviyesinde değilim zaten şu an ancak mart ayına kadar zamanım var, çalışacağım.

"NEREYE KADAR GİDERİZ BİLMİYORUM, BAKACAĞIZ"

Türkiye'ye transfer olmadan önce İtalya'dan teklifler aldım ama kabul etmedim. Adana Demirspor kötü takım değil, şimdilik iyi gidiyoruz. Nereye kadar gideriz bilmiyorum, bakacağız.

Mario Balotelli'den Mancini'ye dikkat çeken çağrı: Türkiye'den İtalya'ya yürüyerek gidebilirim

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Son Dakika Spor Mario Balotelli'den Mancini'ye dikkat çeken çağrı: Türkiye'den İtalya'ya yürüyerek gidebilirim - Son Dakika Spor


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