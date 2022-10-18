Mario Gavranovic 4. golünü attı - Son Dakika
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Mario Gavranovic 4. golünü attı

18.10.2022 08:50
Mario Gavranovic 4. golünü attı

Yukatel Kayserispor'un İsviçreli futbolcusu Mario Gavranovic, ligdeki 4. golünü attı.

Yukatel Kayserispor'un İsviçreli futbolcusu Mario Gavranovic, ligdeki 4. golünü attı.

Mario Gavranovic, Yukatel Kayserispor'un sahasında oynadığı ve 2-1 kazandığı Galatasaray maçında da golünü attı. Müsabakanın 22. dakikasında Olivier Kemen'ın pasını gole çeviren Mario Gavranovic ligde 4. golüne ulaştı.

İsviçreli forvet, bu sezon Giresunspor, Hatayspor ve Trabzonspor maçının ardından Galatasaray'ı da boş geçmedi. Attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan Mario Gavranovic 82. dakikada yerini Mustafa Pektemek'e bıraktı.

Takımın en golcü ismi olan Mario Gavranovic, 9 maçta 4 gol kaydetti. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Galatasaray, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mario Gavranovic 4. golünü attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mario Gavranovic 4. golünü attı - Son Dakika
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