İsviçreli forvet, bu sezon Giresunspor , Hatayspor ve Trabzonspor maçının ardından Galatasaray'ı da boş geçmedi. Attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan Mario Gavranovic 82. dakikada yerini Mustafa Pektemek 'e bıraktı.

Kaynak: İHA

Galatasaray, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Mario Gavranovic 4. golünü attı - Son Dakika

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