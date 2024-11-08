Marmara Derbisi: Sakaryaspor - Kocaelispor

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Sakaryaspor ve Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında oynayacakları "Marmara derbisi"nde 40. kez karşı karşıya gelecek.

Alt sıralardan kurtulmak isteyen Sakaryaspor, zirve mücadelesi veren Kocaelispor'u 10 Kasım Pazar günü Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda konuk edecek.

İlk kez 6 Ocak 1974'te Adapazarı Şehir Stadı'nda oynanan ve Sakarya ekibinin 1-0'lık galibiyetiyle biten maçla başlayan Marmara derbisi, büyük ilgi görüyor.

Komşu şehirlerin iki takımı daha önce 14 kez Süper Lig, 18 defa 1. Lig, 3 kere TFF 2. Lig ve 4 sefer Türkiye Kupası'nda 39 resmi maçta karşılaştı.

Sakarya temsilcisi 16 maçta sahadan galibiyetle ayrılırken, Kocaelispor ise 13 karşılaşmayı kazandı, iki takım 10 müsabakada ise birbirine üstünlük sağlayamadı.

Sakaryaspor 42 yıldır evinde rakibine kaybetmiyor

Sakaryaspor, iç saha maçlarında 42 yıldır Kocaelispor'a kaybetmedi.

İki takımın Sakarya'da oynadığı 19 müsabakada Sakaryaspor, rakibine tek yenilgisini 12 Aralık 1982'deki Süper Lig maçında 1-0'lık skorla alan alırken, diğer karşılaşmaların 12'sini kazandı, 6 maç ise berabere bitti.

Sakarya ekibinin, gol sayısında da rakibine üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında oynanan 39 resmi maçta rakip fileleri Sakaryaspor 56, Kocaelispor 55 kez havalandırdı.

Sakaryaspor, Kocaelispor karşısında en farklı galibiyetini 2010-2011'de 5-1 skorla elde etti. Kocaelispor ise en farklı galibiyetini 1991-1992 sezonunda 6-2'lik skorla aldı.

İki takım, 15 yılın ardından geçen sezon 1. Lig'de karşı karşıya geldi. Sakarya temsilcisi, sezonun ilk yarısında evinde oynadığı maçı 3-1, deplasmanda ise 2-0 kazandı.

Sakaryaspor alt sıralardan uzaklaşmak için galibiyete kenetlendi

Ligde oynadığı 11 maçta aldığı 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 13 puan toplayan ve 17. sırada bulunan Sakaryaspor, alt sıralardan uzaklaşmak için galibiyete kenetlendi.

Yaşanan idari ve ekonomik sorunların yanı sıra, zemin bakımı nedeniyle iç saha maçlarını evinde oynayamayan Sakarya temsilcisi, lige istediği gibi başlayamadı.

Sezona Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalarak başlayan Sakarya ekibi, sonraki haftalarda Manisa FK ile 2-2, Amed Sportif Faaliyetler ile 0-0 ve Ahlatcı Çorum FK ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 5. haftasında Şanlıurfaspor'u 2-0 yenerek ilk galibiyetini elde eden Sakarya temsilcisi, daha sonra MKE Ankaragücü'ne 2-1, Central Hospital Ümraniyespor'a 3-1 ve Fatih Karagümrük'e 4-0 yenilerek üst üste 3 mağlubiyet yaşadı.

Zemin bakımı nedeniyle 4 iç saha müsabakasını evinde oynayamayan Sakaryaspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda ilk kez çıktığı maçta Uğur Okulları İstanbulspor'u 3-1 yendi.

Deplasmanda Teksüt Bandırmaspor'a 3-2 yenilen Sakarya ekibi, dış sahada karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 2-0'lık skorla geçti.

Kocaelispor zirve yarışından kopmak istemiyor

Ligde oynadığı 11 maçta aldığı 7 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik sonucunda topladığı 22 puanla lider Erzurumspor FK'nin averajla gerisinde 2. sırada bulunan Kocaelispor, deplasmanda Sakaryaspor'u yenerek zirve yarışını sürdürme peşinde.

Sezona Gençlerbirliği ve Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1, Erzurumspor FK 1-0 yenerek başlayan Kocaelispor, daha sonra Amed Sportif Faaliyetler'e 3-0, Manisa FK'ye 2-1 mağlup oldu.

Ahlatcı Çorum FK'yi 2-0 mağlup eden ve Şanlıurfaspor'la 0-0 berabere kalan Kocaeli temsilcisi, Uğur Okulları İstanbulspor'u 3-0, Central Hospital Ümraniyespor'u 1-0'lık skorla geçti. MKE Ankaragücü'ne 4-2 yenilen Kocaeli ekibi, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.