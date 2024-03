Spor

Marmaris Ege Rallisi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Ege Otomobil Spor Kulübü (EOSK) tarafından düzenlenen ralli, yarın saat 18.00 de Atatürk Meydanı'nda yapılacak start seremonisi ile başlayacak.

Yaklaşık 64 yarış aracının ve 20 klasik otomobilin yer alacağı Ege Rallisi'nin basın tanıtım toplantısında, daha önce defalarca şampiyonluklar kazanmış olan isimlerin yanı sıra ilk defa katılacak olan isimler de yer aldı. EOSK ve Ralli organizasyon ekibi yarışlarda alınan önlemler, yol güzergahları etaplar ve çevreye karşı duyarlı otomobiller hakkında bilgi verirken, yarışa katılacak olan pilotlar da kendilerini tanıttı. Gerçekleşecek olan yarışta ilk defa yer alacak doğa dostu elektrikli aracın da kullanılacağı bildirildi.

Basın toplantısına HYPCO Neo Motorspor Kübra Keskin, Salados Osman Dursun, Atış Motorspor Burak Çukurova, Castrol Ford Team Türkiye Ali Türkan, Parkur Racing Kerem Kazaz, GP Garage My Team Volkan Işık, TOSFED yönetim Kurulu üyesi Onur Sürmeli, TOSFED Başkan Vekili Nisa Evsoy, Ege Otomobil Spor Kulübü Başkanı Özer Yüce, Yarışma Direktörü A. Çağlar Kip, Öncü araç Fatma Turgut, GP Garage My Team Fabrıza Pons, GP Garage My Team Burcu Çetinkaya, Fiat Motorsporları Yiğit Timur katılım sağladı.

Ralli tutkusunun üniversitede başladığını belirten ünlü pop sanatçısı Fatma Turgut, "Aslında bu spora çok eski zamanlardan bu yana gönül vermiş, 10 senenin üzerinde çalışmış, insanlardan biriyim. Bu bir ısınma turu olacak müzik kariyerime yön vermek için bu tarafı biraz durdurmuştum çünkü burası çok emek isteyen, zaman isteyen, özen isteyen bir yer. Bir süre durdurmuştum. Şimdi müzik kariyerimin gittiği doğrultuda bu tarafa birazcık daha eğilmeye çalışıyorum çünkü çok özlemişim. Bu sporu çok seviyorum ısınma turları diyorum ben. Bu ısınma turları ile birlikte ben artık pilot olarak da yarışlarda olmak amaçlarımdan biri" dedi.

Ralli yarışlarının deneyimli kadın pilotlarından ve bir çok başarıya imza atmış olan Burcu Çetinkaya, Marmaris'te yarışacağı parkurları gezdiklerini belirterek yarışacağı Ege Rallisi ile ilgili, "Öncelikle uzun bir aradan sonra bu kadar çok otomobilin start alacağı bir yarışı bekliyor olmak çok keyifli. Yaklaşık olarak 64 tane ralli otomobili, yaklaşık 20 tane de klasik otomobil start alacak. Gerçekten çok heyecanlı. Parkur çok güzel doğa zaten Marmaris'te her zaman çok güzel. Asfalt yarış şimdi bir kısmını gördük tabi etapların henüz şimdi gideceğiz antrenmana. Test etapları gördük ama aşağı yukarı bildiğimiz bir coğrafya. Gerçekten çok heyecanlıyım ayrıca Fabrıza Pons ile bir efsane ile Dünya Ralli Şampiyonasında birkaç kez yarış kazanmış bir isimle start alacak olmak da ayrı bir heyecan. Umarım herkes için çok güzel geçer. Bir çok keyifli ismin de start alacağı bu yarışta bir çok kadın olarak da buradayız. O da çok ayrı bir mutluluk veriyor bana" diyerek test sürüşü yapmak için ayrıldı.

Geçen sene tırmanma şampiyonasında yarışmaya başlayan ve ralliye katılan ilk engelli pilot olacak olan Kübra Denizci Keskin de, "Çok heyecanlı bir süreç çok uzun zamandır aslında ralli için hazırlanıyorum. Ralliye başlamadan önce bir deneyim olması için Tırmanma Şampiyonası'nda yarıştım ve geçen sene kendi kategorimde birinci oldum. Umarım bu sene ralli kategorisinde de yani Ralli Şampiyonası'nda da kendi kategorisinde başarı elde edebilirim. Aynı zamanda bir ilki gerçekleştiriyor olmak da benim için çok heyecanlı. Çünkü dünyada bir kadın engelli sporcu olarak aslında rallide start alan ilk kişi olacağım. Yanında çok başarılı ve çok deneyimli bir komplo var Onur Vatansever. Hem onun tecrübelerinden yararlanmayı düşünüyorum hem de bu süreçten keyif almak istiyorum. Umarım Marmaris rallisini güzel bir şekilde bitiririz. Marmaris rallisinin ekstra da bizim için aslında önemi var çünkü çok keyifli bir ambiyansı var ve ilk start veriyor olmak benim için çok heyecanlı bir deneyim" ifadelerini kullandı.

16 yaşında yüksekten düşme sonrası tekerlekli sandalyede yaşamını sürdürmeye devam eden ancak otomobil tutkusunun hiç bitmediğini belirten Keskin yarışacağı araç ile ilgili, "Otomobil sporlarında engelliler için ayrı bir kategori yok hepimiz aynı kategoride yarışıyoruz. Fakat benim aracımın içerisinde bir engel tertibatı var elden kullanıyorum, yani gaz, fren ve vites elimde oluyor. Tabii bunun belli handikapları oluyor ama bununla ilgili de ciddi antrenmanlar yaptık ve güvenli hale getirdik aracımızı. O yüzden yeni aracımla birlikte bu sene yeni bir araçla yarışıyorum yeni tertibat ile birlikte. Sezona güzel başlamayı umut ediyoruz" dedi.

Yarın saat 18.00'de Marmaris Atatürk Meydanı'ndaki start seremonisi ile başlayacak ve saat 18.43'te İçmeler Pazar Yeri'nde düzenlenecek seyirci özel etabıyla devam edecek olan rallide pilotlar 3 etaptan oluşan ve İçmeler, Bördübet, Selimiye rotasını içeren turu tamamlayarak servis alanına dönecek. Aynı turun öğleden sonra bir kez daha tekrarlanmasıyla gün saat 16.28'de Karayolları servis alanında sona erecek.

Ekipler, rallinin son günü olan 24 Mart Pazar günü ise Akyaka, Kıran ve Akbük tarafında yer alan etapları birer kez geçecek. Saat 14.00'ten itibaren Marmaris Atatürk Meydanı'nda yer alan podyumda düzenlenecek ödül töreni ile heyecan sona erecek. - MUĞLA