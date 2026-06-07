Marmaris\'te Tour de France Rüzgarı

16 ülkeden 700'ün üzerinde bisikletçi, Tour de France ruhunu Marmaris'te ilk kez düzenlenen yarışta yaşadı. Sporcular, Hisarönü, Turgut, Bayırköy, Selimiye, Osmaniye ve İçmeler güzergahında; Akdeniz manzaraları, çam ormanları ve Bozburun Yarımadası'nın eşsiz coğrafyasında pedal çevirdi.

Dünyanın en prestijli bisiklet yarışı Tour de France'ın resmi amatör serisi olan L'Etape Marmaris by Tour de France, ilk yılında Türkiye ve dünyanın 16 farklı ülkesinden gelen 700'ün üzerinde bisikletçiyi Marmaris'te buluşturdu. Akdeniz'in eşsiz doğası, Bozburun Yarımadası'nın zorlu tırmanışları ve Tour de France atmosferi eşliğinde gerçekleşen organizasyon, Marmaris'i hafta sonu boyunca uluslararası bisiklet dünyasının buluşma noktası haline getirdi.

MARMARİS MANZARASI EŞLİĞİNDE YARIŞ

Yarışın startı sabah saat 08.00'de 19 Mayıs Gençlik Meydanı'ndan verildi. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, L'Etape Marmaris by Tour de France Direktörü Ömer Kafkas, Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Kırt, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Marmaris Gençlik ve Spor Müdürü Burak Üstündağ, L'Etape Series by Tour de France Proje Müdürü Mathieu Clanchin ve çok sayıda vatandaş etkinlikte hazır bulundu.

Marmaris merkezden verilen startın ardından sporcular, Hisarönü, Turgut, Bayırköy, Selimiye, Osmaniye ve İçmeler güzergahında; Akdeniz manzaraları, çam ormanları ve Bozburun Yarımadası'nın eşsiz coğrafyasında pedal çevirdi. 96,8 kilometrelik uzun parkur, 1.967 metre irtifa kazanımıyla günün en zorlu mücadelesine sahne oldu. Bayırköy ile Osmaniye arasında yer alan King of the Mountain (KOM) bölümü ise yarışın en dikkat çekici noktalarından biri oldu. Yer yer yüzde 12'yi aşan eğimlere ulaşan tırmanışlar, sporculara Tour de France'ın ikonik dağ etaplarını aratmayan bir deneyim yaşattı. 65,8 kilometrelik kısa parkur ise 1.194 metre irtifa kazanımıyla performans ve keşif deneyimini bir araya getirdi. Marmaris'in mavisi ile Bozburun Yarımadası'nın doğal güzellikleri arasında uzanan rota, katılımcılara hem rekabet hem de unutulmaz bir sürüş deneyimi sundu. Köy geçişlerinde vatandaşlar da alkışlarla sporculara destek verdi.

ŞAMPİYONLAR KÜRSÜDE YERİNİ ALDI

Gün boyu süren mücadelenin ardından dereceye giren sporcular ödüllerine kavuştu. Uzun parkurda erkeklerde Anton Hrabovskyi (02: 59: 21), kadınlarda Şeniz Pamuk (03: 47: 31) birinciliği elde etti. Kısa parkurda erkeklerde İsmet Doğanay Yüksek (02: 05: 28), kadınlarda ise Aylin Yüce (02: 19: 31) günün kazananları oldu.

Ödül törenine Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Marmaris Kaymakamı Nurettin Kaya ve Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de katıldı. Törende konuşan Başkan Ünlü, Marmaris'in uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, etkinliğin ilçenin tanıtımına önemli katkı sağladığını söyledi. Organizasyonda emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Ünlü, yarışmaya katılan sporcuları tebrik etti ve organizasyonun önümüzdeki yıllarda da büyüyerek devam etmesini temenni etti.

MARMARİS SOKAKLARINDA BİSİKLET ŞENLİĞİ

Organizasyon; Expo Alanı etkinlikleri, halk sürüşü ve binlerce ziyaretçinin katılımıyla Marmaris'i iki gün boyunca gerçek bir bisiklet festivaline dönüştürdü. Yarış heyecanı, D-Smart ve D-Smart Go ekranlarından canlı olarak da yayınlandı.

DERECEYE GİREN SPORCULAR

Uzun Parkur Erkekler

Anton Hrabovskyi (BikePedia Racing Team) – 02: 59: 21

Gökhan Uzuntaş (İstanbul Gençlik Spor Kulübü) – 03: 03: 32

Ivan Baranov (TREK RMK) – 03: 03: 44

Uzun Parkur Kadınlar

Şeniz Pamuk (Team ISS Academy) – 03: 47: 31

Esra Kürkçü Akgönül (Ferdi) – 03: 51: 40

Züleyha Dikbaş (BikePedia Racing Team) – 03: 59: 29

Kısa Parkur Erkekler

İsmet Doğanay Yüksek (Antalya Bisiklet Sevenler Spor Kulübü) – 02: 05: 28

Tuğrul Atakan Demirtaş (Team ISS Academy) – 02: 05: 30

Erkan Güngör (BikePedia Racing Team) – 02: 06: 24

Kısa Parkur Kadınlar

Aylin Yüce (Ferdi) – 02: 19: 31

Zale Karakaş (Team ISS Academy) – 02: 33: 22

Olena Maksymenko (Ferdi) – 02: 37: 15