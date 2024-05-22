Marmaris\'te Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası öncesi koordinasyon toplantısı yapıldı

Spor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 24 Mayıs'ta başlayıp 26 Mayıs'ta sona erecek olan Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası öncesi koordinasyon toplantısı yapıldı.

Marmaris'in turkuaz sularında yüzlerce sporcunun kulaç atacağı 21. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası, üç gün boyunca sürecek. Uluslararası Arena AquaChallenge şampiyonasının ilk günü, Açık Su Yüzme Şampiyonası 10 K'nın startı Bozburun Yat Kulübü'nden verilecek. 1K, 2K, 3K, 5K, 10K, Gece Yüzmesi, Bayrak Yarışları ve AquaKids gibi farklı parkurlarda 4 bine yakın kulacın atılacağı 10 farklı şampiyona düzenlenecek.

Muğla Valiliği'nin himayesinde, Türkiye Yüzme Federasyonu, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde gerçekleştirilecek şampiyonanın onur konukları İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ve Hollanda Büyükelçisi Joep Wijnands'da şampiyonada sporcularla birlikte kulaç atacak.

Bugün İçmeler mahallesinde yarışların ev sahibi olduğu otelin toplantı salonunda Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, AquaChallenge Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Liman Emniyet Şube Müdürlüğü, Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Turizm, Netsel Marina, Bozburun Yat Kulübü, Marmaris Su Sporları Koopereratifi ve Aqua Masters Yönetim Kurulu üyeleri katılımı ile koordinasyon toplantısı yapıldı.

Toplantıda yarışların yapılacağı rotalar, yarış etapları, yarış öncesi, yarış sırasında ve sonrasında alınması gereken önlemler ve koordinasyon iletişimi ve iş paylaşımı konuları konuşuldu.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya toplantıda 'Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonalarına Marmaris olarak bir kez daha ev sahipliği yapacak olmamız bizleri son derece mutlu etmektedir. Şampiyonaya katılacak sporcularımıza, hakem ve görevlilerimize başarılar diliyor, Marmaris halkını bu heyecanlı ve keyifli mücadeleleri izlemeye davet ediyoruz. Kaymakamlık olarak elimizden gelen tüm imkanları kullanacağız" diyerek bölgenin turizm tanıtımı anlamında katkı sağlayan bu tür organizasyonlara değer verdiklerini belirtti.

Koordinasyon komitesinde bulunanlar böyle bir organizasyonu Marmaris'te gerçekleştirdikleri için Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel ve yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini iletmelerinin ardından toplantı sona erdi. - MUĞLA