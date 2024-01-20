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Muğla'da Marmaris Uluslararası Yat Kulübü tarafından düzenlenen Kış Trofesi başladı - Son Dakika
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Muğla'da Marmaris Uluslararası Yat Kulübü tarafından düzenlenen Kış Trofesi başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen Kış Trofesi'nin ilk ayağı başladı. 33 yelkenli yat ile Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Belaruz, Ukrayna, Rusya ve Almanya'dan 300 sporcu yarışlara katıldı. Yarışlar sonucunda kazananlar Şubat ayında yapılacak olan ikinci ayak yarışlarında ödüllerini alacaklar.

Muğla\'da Marmaris Uluslararası Yat Kulübü tarafından düzenlenen Kış Trofesi başladı
20.01.2024 - 19:42,
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından bu yıl 15. kez düzenlenen ve 5 ayaktan oluşan Kış trofesinin ilk ayağı başladı.

Kış Trofesi'nin 1. ayak yarışlarına, 33 yelkenli yat ile Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Belaruz, Ukrayna, Rusya ve Almanya'dan 300 sporcu katıldı.

Yelken yarışçıları Marmaris Netsel Marinadan çıkarak körfez içinde ısınma turlarının ardından rüzgarında elverişli şiddette olması ile kendi kategorilerinde iki yarış yaptılar. Yarın körfez içi ve körfez dışında gerçekleşecek olan yarışlar ile sona erecek olan trofenin ilk ayağının kazananları Şubat ayında yapılacak olan ikinci ayak yarışlarında kulüp bahçesinde düzenlenecek olan tören ile ödüllerini alacaklar. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Muğla'da Marmaris Uluslararası Yat Kulübü tarafından düzenlenen Kış Trofesi başladı - Son Dakika
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