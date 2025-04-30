Masa Tenisi Şampiyonası Denizli\'de Yapıldı

Okul Sporları Masa Tenisi Küçükler Grup Şampiyonası, Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda, 90 sporcunun mücadele ettiği şampiyona sonunda dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Yarışmaları farklı Branşlarda devam ediyor. 28-30 Nisan 2025 tarihleri arasında Denizli, Masa Tenisi Küçükler Grup Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda, 11 ilden 27 takım ve toplamda 90 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği turnuva büyük bir heyecana sahne oldu. Üç gün süren karşılaşmalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Ödüller takdim edildi

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvada, Türkiye Şampiyonası'na katılacak takımlar da belirlendi. Erkekler kategorisinde; Denizli Hayırseverler Ortaokulu birinci, Aydın Doktor Fevzi-Mürüvvet Uğuroğlu Ortaokulu ikinci olurken, Antalya Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü, Muğla Özel Bodrum Bahçeşehir Ortaokulu ise dördüncü oldu. Kızlar kategorisinde ise birinci Muğla Türdü 100. Yıl Ortaokulu, ikinci Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi, üçüncü Denizli Hacı İbrahim Cin Ortaokulu, dördüncü ise Antalya Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu. Dereceye giren takımlara madalyaları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Erdem Aydın tarafından takdim edildi. Dereceye giren takımlar 28-30 Mayıs 2025 tarihleri arasında Bilecik'te düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. - DENİZLİ