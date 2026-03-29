Mateusz Lis: Hayal Kırıklığı Yaşıyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mateusz Lis: Hayal Kırıklığı Yaşıyorum

Mateusz Lis: Hayal Kırıklığı Yaşıyorum
29.03.2026 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe kalecisi Lis, Polonya Milli Takımı'na seçilmemesine ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştı.

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'nin kalecisi Mateusz Lis, Polonya Milli Takımı'na seçilmemesiyle ilgili ülkesinde açıklamalar yaptı. Polonya, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off yarı final maçında Arnavutluk'u eleyip adını finale yazdırdı. Finalde İsveç'le karşı karşıya gelecek Polonya'da milli takıma davet edilmesi beklenen tecrübeli kaleci, "Seçilmemem nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşıyorum" ifadesini kullandı.

Polonya basınına konuşan Lis, "Dürüst olmak gerekirse, hayal kırıklığı hissediyorum. Milli takıma yakın olduğumu hissettim ve bu çağrı için büyük umutlarımın olduğunu gizlemiyorum. Kesinlikle orada olmaya daha çok odaklandım, bu yüzden bu tatmin eksikliği doğal. Hayatımda birçok iniş çıkış yaşandı, bu yüzden kendi işimi yapmalı ve bu hayalin nihayet gerçekleşmesini ummalıyım" dedi.

Kaynak: DHA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mateusz Lis: Hayal Kırıklığı Yaşıyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 13:32:34. #7.13#
SON DAKİKA: Mateusz Lis: Hayal Kırıklığı Yaşıyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.