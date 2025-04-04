Mats Hummels, sezon sonunda futbolu bırakacak

İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen Alam stoper Mats Hummels, sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı.

18 YILLIK KARİYERİNİ NOKTALAYACAK

36 yaşındaki Mats Hummels, futbolu bırakma kararı aldığını duyurdu. Hummels, X hesabından yaptığı açıklamada "Duygularımla savaşıyorum, hiçbir futbolcunun kaçınamayacağı an geldi. Futbolun bana kattığı onca şeyin ardından, 18 yıl sonra bu yaz kariyerimi sonlandıracağım." sözlerini kullandı ve forma giydiği takımlar olan Bayern Münih, Borussia Dortmund, Roma ve Almanya Milli Takımı'na teşekkür etti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Tecrübeli savunmacı, bu sezon başında İtalyan ekibi Roma'ya transfer olmuş ve sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı. Sezon boyunca şimdiye kadar 18 maçta süre alan Alman stoper, 1 gol atma başarısı gösterdi.

HUMMELS'IN BAŞARILARLA DOLU KARİYERİ

Almanya Milli Takımı ile 2014'te Arjantin'i mağlup ederek Dünya Kupası kazanan kadroda bulunan Hummels, Bayern Münih le 10, Borussia Dortmund ile 7 kupa zaferi yaşadı. 2 farklı takımla 6 kez Bundesliga şampiyonu olan Alman stoper, Borussia Dortmund ile 2, Bayern Münih ile 4 kez ipi göğüsleyen takımlarda yer aldı. Kariyeri boyunca 797 resmi maçta mücadele eden Hummels, 65 gol ve 39 asist yaptı.

KAZANDIĞI KUPALAR

İşte Hummels'in kazandığı tüm kupalar;