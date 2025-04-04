Mats Hummels, sezon sonunda futbolu bırakacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mats Hummels, sezon sonunda futbolu bırakacak

Mats Hummels, sezon sonunda futbolu bırakacak

36 yaşındaki Alman futbolcu Mats Hummels, sezon sonunda futbolu bırakacağını duyurdu. Sezon başında Roma'ya sezon sonuna kadar imza atan tecrübeli stoper, 18 yıl boyunca formalarını giydiği Borussia Dortmund, Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'yla sayısız başarıya imza attı.

04.04.2025 22:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen Alam stoper Mats Hummels, sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı.

18 YILLIK KARİYERİNİ NOKTALAYACAK

36 yaşındaki Mats Hummels, futbolu bırakma kararı aldığını duyurdu. Hummels, X hesabından yaptığı açıklamada "Duygularımla savaşıyorum, hiçbir futbolcunun kaçınamayacağı an geldi. Futbolun bana kattığı onca şeyin ardından, 18 yıl sonra bu yaz kariyerimi sonlandıracağım." sözlerini kullandı ve forma giydiği takımlar olan Bayern Münih, Borussia Dortmund, Roma ve Almanya Milli Takımı'na teşekkür etti.

Mats Hummels, sezon sonunda futbolu bırakacak

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Tecrübeli savunmacı, bu sezon başında İtalyan ekibi Roma'ya transfer olmuş ve sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı. Sezon boyunca şimdiye kadar 18 maçta süre alan Alman stoper, 1 gol atma başarısı gösterdi.

Mats Hummels, sezon sonunda futbolu bırakacak

HUMMELS'IN BAŞARILARLA DOLU KARİYERİ

Almanya Milli Takımı ile 2014'te Arjantin'i mağlup ederek Dünya Kupası kazanan kadroda bulunan Hummels, Bayern Münih le 10, Borussia Dortmund ile 7 kupa zaferi yaşadı. 2 farklı takımla 6 kez Bundesliga şampiyonu olan Alman stoper, Borussia Dortmund ile 2, Bayern Münih ile 4 kez ipi göğüsleyen takımlarda yer aldı. Kariyeri boyunca 797 resmi maçta mücadele eden Hummels, 65 gol ve 39 asist yaptı.

Mats Hummels, sezon sonunda futbolu bırakacak

KAZANDIĞI KUPALAR

İşte Hummels'in kazandığı tüm kupalar;

  • 1 Dünya Kupası: 2014 Almanya
  • 6 Bundesliga: 2007-2008 Bayern Münih, 2010-2011 Borussia Dortmund, 2011-2012 Borussia Dortmund, 2016-2017 Bayern Münih, 2017-2018 Bayern Münih, 2018-2019 Bayern Münih
  • 4 Almanya Kupası: 2007-2008 Bayern Münih, 2011-2012 Borussia Dortmund, 2018-2019 Bayern Münih, 2020-2021 Borussia Dortmund
  • 6 Almanya Süper Kupası: 2013-2014 Borussia Dortmund, 2014-2015 Borussia Dortmund, 2016-2017 Bayern Münih, 2017-2018 Bayern Münih, 2018-2019 Bayern Münih, 2019-2020 Borussia Dortmund
  • 1 U21 Avrupa Şampiyonası: 2009 Almanya U21
  • 1 Almanya Lig Kupası: 2008 Bayern Münih
Mats Hummels, sezon sonunda futbolu bırakacak

Almanya Milli Futbol Takımı, Borussia Dortmund, İtalya Serie A, Bayern Münih, Mats Hummels, Bundesliga, Almanya, Futbol, Spor, Roma, Son Dakika

Son Dakika Spor Mats Hummels, sezon sonunda futbolu bırakacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Serkan Yalçın:
    balon ilk defa duydum 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den ABD’nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki
İmamoğlu: Ankara ve İstanbul’da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız İmamoğlu: Ankara ve İstanbul'da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız
Dursun Özbek derbi biter bitmez telefona sarılmış Dursun Özbek derbi biter bitmez telefona sarılmış
Otomotiv devi üretimini durdurdu Otomotiv devi üretimini durdurdu
Yapım şirketine çağrılan Aybüke Pusat için karar verildi Yapım şirketine çağrılan Aybüke Pusat için karar verildi
Volkan Demirel Fenerbahçe’nin başına geçeceği tarihi açıkladı Volkan Demirel Fenerbahçe'nin başına geçeceği tarihi açıkladı
Hazırlık yapıyorlar Elon Musk’a büyük şok yaşatacaklar Hazırlık yapıyorlar! Elon Musk'a büyük şok yaşatacaklar
Survivor Hilmi Cem İntepe’nin mutlu günü Yakın arkadaşları yalnız bırakmadı Survivor Hilmi Cem İntepe'nin mutlu günü! Yakın arkadaşları yalnız bırakmadı
Narin Güran’ın son görüntüsü ortaya çıktı Narin Güran'ın son görüntüsü ortaya çıktı
Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam
ABD’de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk 3 kez astım krizi geçirmiş ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk 3 kez astım krizi geçirmiş

22:10 Narin Güran’ın son görüntüsü ortaya çıktı Narin Güran'ın son görüntüsü ortaya çıktı
21:01 Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam
19:37 ABD’de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk 3 kez astım krizi geçirmiş ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk 3 kez astım krizi geçirmiş
19:34 Nisan ayında yeni bir kar yağışı kapıda Nisan ayında yeni bir kar yağışı kapıda
17:48 Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: CHP Genel Başkanlığı’na adayım Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: CHP Genel Başkanlığı'na adayım
09:34 Araç sahiplerine çifte müjde Araç sahiplerine çifte müjde
09:22 Canlı yayında skandal VAR hakemleri, VAR masasında bahis oynarken yakalandı Canlı yayında skandal! VAR hakemleri, VAR masasında bahis oynarken yakalandı
09:18 Survivor Hilmi Cem İntepe’nin mutlu günü Yakın arkadaşları yalnız bırakmadı Survivor Hilmi Cem İntepe'nin mutlu günü! Yakın arkadaşları yalnız bırakmadı
09:16 Hazırlık yapıyorlar Elon Musk’a büyük şok yaşatacaklar Hazırlık yapıyorlar! Elon Musk'a büyük şok yaşatacaklar
09:10 Volkan Demirel Fenerbahçe’nin başına geçeceği tarihi açıkladı Volkan Demirel Fenerbahçe'nin başına geçeceği tarihi açıkladı
09:08 Yapım şirketine çağrılan Aybüke Pusat için karar verildi Yapım şirketine çağrılan Aybüke Pusat için karar verildi
09:03 Otomotiv devi üretimini durdurdu Otomotiv devi üretimini durdurdu
09:03 Dursun Özbek derbi biter bitmez telefona sarılmış Dursun Özbek derbi biter bitmez telefona sarılmış
08:56 İmamoğlu: Ankara ve İstanbul’da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız İmamoğlu: Ankara ve İstanbul'da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız
08:44 Türkiye’den ABD’nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2025 23:27:31. #7.12#
SON DAKİKA: Mats Hummels, sezon sonunda futbolu bırakacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement