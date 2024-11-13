Matsuki Göztepe'ye Ayak Uydurdu - Son Dakika
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Matsuki Göztepe'ye Ayak Uydurdu

Matsuki Göztepe\'ye Ayak Uydurdu

Kuryu Matsuki, Göztepe'de ilk golünü atarak galibiyeti getirdi, takım Japonya'da da tanınmaya başladı.

13.11.2024 12:12
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SÜPER Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe'nin sezon başında Sport Republic'in yönettiği kardeş kulübü Southampton'dan kiraladığı Japon orta saha oyuncusu Kuryu Matsuki, kulübe alışmaya başladı. İlk iki haftada sakatlığı nedeniyle görev yapamayan, ardından sonradan oyuna dahil olmaya başlayan 21 yaşındaki Matsuki, Göz-Göz'de 1'i ilk 11'de 8 maçta süre aldı.

Matsuki, son Konyaspor maçında yine sonradan oyuna girerek uzatmada sarı-kırmızılı formayla ilk golünü atıp 2-0'lık galibiyeti sigortaladı. Matsuki, transferiyle Göztepe'nin Japonya'da da takip edilmesini sağladı. Japon hayranları İzmir'deki her iç saha maçında Matsuki'ye destek vermek için Gürsel Aksel Stadı'ndaki yerlerini almaya başladı.

5 MAÇ SONRA KALESİNİ GOLE KAPADI

Konyaspor'u geçen hafta evinde 2-0 yenerek milli araya 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 18 puanla altıncı sırada giren Göztepe, 5 maç sonra kalesini gole kapamayı başardı. Son olarak 6'ncı haftada Kayserispor maçında gol yemeyen sarı-kırmızılı ekip, o karşılaşmadan sonra çıktığı Samsunspor, Sivasspor, Eyüpspor, Trabzonspor ve Gaziantep FK randevularında 10 gol yedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Matsuki Göztepe'ye Ayak Uydurdu - Son Dakika

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