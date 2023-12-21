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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı 10 gol attı. - Son Dakika
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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı 10 gol attı.

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadıkları maçlarda rakip fileleri 10 kez havalandırdı. Icardi, bu sezon Süper Lig'de 16 maçta 12 gol atarak takımının en golcü oyuncusu oldu ve gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Galatasaray\'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor\'a karşı 10 gol attı.
21.12.2023 - 10:35,
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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadıkları maçlarda rakip fileleri 10 kez havalandırdı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, pazar günü Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli maçta sarı-kırmızılıların kozu Arjantinli golcüsü Mauro Icardi olacak. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynayan, bu sezon da bonservisiyle transfer olan Icardi, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı müsabakaları boş geçmedi.

30 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile 3, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı da 2'şer kez oynadı. Icardi, siyah-beyazlılara 5, bordo-mavililere 3, sarı-lacivertlilere ise 2 gol atma başarısı gösterdi.

Bu sezon Süper Lig'de 16 karşılaşmada oynayan Mauro Icardi, 12 kez gol sevinci yaşadı ve takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Icardi, bu performansıyla Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko ile birlikte ligde gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı 10 gol attı. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı 10 gol attı. - Son Dakika
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