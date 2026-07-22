Mauro Icardi günah çıkardı: İkisine de çok kırgınım

Galatasaray ile yollarını ayıran Mauro Icardi cephesinde gerilim tırmanıyor. Arjantinli golcünün, kulüpten ayrılış biçimi ve süreç boyunca kendisine sunulan şartlar nedeniyle yönetime oldukça tepkili olduğu öğrenildi.

VEDA ORGANİZASYONU TEKLİFİNİ YANITSIZ BIRAKTI

Sarı-kırmızılı yönetimin, 2 Ağustos’ta Rams Park’ta Rennes ile oynanacak hazırlık karşılaşmasında Icardi için özel bir veda organizasyonu düzenlemek istediği ve bu taleple oyuncunun kapısını çaldığı bildirildi. Ancak tecrübeli forvetin, kulüpten gelen bu teklife şu ana kadar olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapmadığı ve sessizliğini koruduğu ifade edildi.

''BAŞKAN VE HOCAYA KIRGINIM''

Sosyal medya hesaplarından da henüz Galatasaray’a veda mesajı yayınlamayan Icardi'nin, veda etkinliğine katılmasına düşük bir ihtimal gözüyle bakılıyor. Yıldız oyuncunun yakın çevresine ise "Yapılanları hak etmedim. Hem başkana hem de teknik direktöre çok kırgınım" dediği iddia edildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı formayı 4 sezon boyunca terleten Mauro Icardi, çıktığı 134 resmi maçta 77 gol atıp 25 asistlik katkı sağlayarak taraftarın sevgilisi haline gelmişti.