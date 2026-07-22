Mauro Icardi günah çıkardı: İkisine de çok kırgınım - Son Dakika
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Mauro Icardi günah çıkardı: İkisine de çok kırgınım

22.07.2026 11:03
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Galatasaray ile yollarını ayıran Mauro Icardi, kulüpten ayrılış süreci ve süreç içerisinde sunulan şartlar nedeniyle yönetime tepkili. Veda organizasyonu teklifini yanıtsız bırakan Arjantinli golcü, yakın çevresine başkan ve hocaya kırgın olduğunu belirtti.

Galatasaray ile yollarını ayıran Mauro Icardi cephesinde gerilim tırmanıyor. Arjantinli golcünün, kulüpten ayrılış biçimi ve süreç boyunca kendisine sunulan şartlar nedeniyle yönetime oldukça tepkili olduğu öğrenildi.

VEDA ORGANİZASYONU TEKLİFİNİ YANITSIZ BIRAKTI

Sarı-kırmızılı yönetimin, 2 Ağustos’ta Rams Park’ta Rennes ile oynanacak hazırlık karşılaşmasında Icardi için özel bir veda organizasyonu düzenlemek istediği ve bu taleple oyuncunun kapısını çaldığı bildirildi. Ancak tecrübeli forvetin, kulüpten gelen bu teklife şu ana kadar olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapmadığı ve sessizliğini koruduğu ifade edildi.

Mauro Icardi günah çıkardı: İkisine de çok kırgınım

''BAŞKAN VE HOCAYA KIRGINIM''

Sosyal medya hesaplarından da henüz Galatasaray’a veda mesajı yayınlamayan Icardi'nin, veda etkinliğine katılmasına düşük bir ihtimal gözüyle bakılıyor. Yıldız oyuncunun yakın çevresine ise "Yapılanları hak etmedim. Hem başkana hem de teknik direktöre çok kırgınım" dediği iddia edildi.

Mauro Icardi günah çıkardı: İkisine de çok kırgınım

GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı formayı 4 sezon boyunca terleten Mauro Icardi, çıktığı 134 resmi maçta 77 gol atıp 25 asistlik katkı sağlayarak taraftarın sevgilisi haline gelmişti.

Mauro Icardi günah çıkardı: İkisine de çok kırgınım

Mauro Icardi, Dursun Özbek, Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mauro Icardi günah çıkardı: İkisine de çok kırgınım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 5252sezgin 5252sezgin:
    nasıl yalnız bıraktılar birader? adam ailevi sorunlarından dolayı çoğu zaman skne göre takıldı, Arjantin'e gitti geldi, tatillere gitti geldi takım kamplarına çoğu zaman geç katıldı. bütün bunlara eywallah dedi kulüp, zor zamanlarında hep yanında durdu, hep kolaylık sağladılar yardımcı oldular. 1 0 Yanıtla
  • Nadir Gedik Nadir Gedik:
    haklı.hoca ve başkan zor günlerinde çocuğu yanlız bıraktılar. 1 0 Yanıtla
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