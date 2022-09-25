Galatasaraylı Icardi, boşanma davası açan eşi Wanda Nara için sosyal medyada olay bir anket başlattı: Açayım mı? - Son Dakika
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Galatasaraylı Icardi, boşanma davası açan eşi Wanda Nara için sosyal medyada olay bir anket başlattı: Açayım mı?

25.09.2022 18:02

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, kendisinden ayrılma kararı alan eşi Wanda Nara için sosyal medyada anket paylaştı. Nara'nın kendisini aradığı anın ekran görüntüsünü paylaşan Icardi, telefona cevap verip vermeme konusunda anket başlattı. Arjantinli yıldız ayrıca Wanda Nara ile mesajlaşmalarının bir kısmını da yayınladı.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile yolları ayıran eşi Wanda Nara arasındaki gerilim gün geçtikçe artıyor. Arjantinli golcü son yaptığı hamleyle herkesi çok şaşırttı.

WANDA NARA İÇİN OYLAMA BAŞLATTI

Wanda Nara ile WhatsApp konuşmalarını takipçileriyle paylaşan Mauro Icardi, ilginç bir de anket başlattı. Deneyimli golcü, Wanda Nara'nın kendisini aradığı anın ekran görüntüsünü paylaşarak telefona yanıt verip vermeyeceğini takipçilerinin oylamasına sundu.

"ZEHİRLİSİN"

Icardi ayrıca Wanda Nara ile mesajlaşmalarını da sosyal medya hesabından paylaştı. Konuşmalarda Arjantinli yıldızın, Wanda Nara'ya "Zehirlisin" yazdığı görüldü.

"SENİ SEVİYORUM ZEHİRLİ"

Öte yandan tüm bu paylaşımlarının ardından Mauro Icardi, Wanda Nara'ya, "Seni seviyorum zehirli" yazılı bir paylaşım yaptı.

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Mauro Icardi, Galatasaray, Wanda Nara, Spor, Son Dakika

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