Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, hastaneye kaldırıldı

Geçen sezon Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıya aktörlerin başında gelen Mauro Icardi, eşinden gelen haberle sarsıldı. Arjantinli yıldızın eşi Wanda Nara, çarşamba günü şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Nara'nın babası, kızının yapılan tetkikler sonrası perşembe öğleden sonra taburcu edildiğini ifade etti.

TATİLE ÇIKACAKLAR

Wanda Nara, tamamen iyileşmesinin ardından Icardi ile İtalya ve Ibiza'da tatil yapacak. Tatil dönüşü ise Wanda Nara TV ve reklam çekimlerine devam edecek.

ICARDI GERİ DÖNÜYOR

Geçen sezon kiralık olarak oynadığı Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Mauro Icardi, sarı-kırmızılılarla yeniden anlaşmaya vardı. Galatasaray, PSG ile ise 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.