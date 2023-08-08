Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan Sezen Aksu'lu duygusal paylaşım - Son Dakika
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Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan Sezen Aksu'lu duygusal paylaşım

08.08.2023 10:37

Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafta Icardi ve çocuğunu Sezen Aksu'nun "Bir çocuk sevdim" şarkısıyla birlikte yayınladı.

Hakkında çıkan lösemi iddiaları sonrası bir açıklama yapan Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, hastalığının henüz teşhis edilmediğini belirtmişti. Nara sosyal medyadan yaptığı son paylaşımında Icardi ve çocuğunun fotoğrafını Sezen Aksu'nun "Bir çocuk sevdim" şarkısıyla yayınladı.

"HENÜZ BENİM BİLE SAHİP OLMADIĞIM BİR TEŞHİS AÇIKLANDI"

Nara hastalığıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Her anne gibi, çocuklarımdan korkularımı ve endişelerimi gizlemeye çalıştım. Özellikle henüz kesin bir teşhisim yokken. Ne yazık ki, cuma günü, bir gazeteci tarafından, henüz benim bile sahip olmadığım bir teşhis açıklandı. O anda ilk incelememden henüz 24 saat bile geçmemişti. Çocuklarım her zaman her şeyi benden öğrendi, her zaman konuşurum ve bu da bir istisna olmayacaktı. Ancak daha fazla sonuç ve inceleme ile ve özellikle kendi karar verdiğim anda bunu yapmayı isterdim." ifadelerini kullanmıştı.

"GİZLİ TUTACAĞIM"

Nara ayrıca, "Aileme, her bir arkadaşıma ve sizin her birinize, bana olan sevginizi gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi evimdeyim, daha fazla tahlil sonucu bekliyorum ve beni destekleyen profesyonellerin yönergelerine uyuyorum. Bunu özel hayatımda gizli tutacağım, özellikle çocuklarımı korumak için." demişti.

Wanda Nara'nın paylaşımı:

Icardi'nin eşi Wanda Nara, Sezen Aksu'lu duygusal paylaşımıyla kalpleri fethetti

Sosyal medyada yapılan yorumlar:

Icardi'nin eşi Wanda Nara, Sezen Aksu'lu duygusal paylaşımıyla gönülleri fethetti: İyice Türk oldu
Icardi'nin eşi Wanda Nara, Sezen Aksu'lu duygusal paylaşımıyla gönülleri fethetti: İyice Türk oldu
Icardi'nin eşi Wanda Nara, Sezen Aksu'lu duygusal paylaşımıyla gönülleri fethetti: İyice Türk oldu
Icardi'nin eşi Wanda Nara, Sezen Aksu'lu duygusal paylaşımıyla gönülleri fethetti: İyice Türk oldu
Icardi'nin eşi Wanda Nara, Sezen Aksu'lu duygusal paylaşımıyla gönülleri fethetti: İyice Türk oldu
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Mauro Icardi, Galatasaray, Wanda Nara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan Sezen Aksu'lu duygusal paylaşım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan Sezen Aksu'lu duygusal paylaşım - Son Dakika
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