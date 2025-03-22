MCBÜ Türkiye Üniversiteler Karate Şampiyonası\'na Ev Sahipliği Yapıyor

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), Türkiye Üniversiteler Karate Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor. Şampiyona gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

Manisa CBÜ ev sahipliğinde 21- 23 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan Türkiye Üniversiteler Karate Şampiyonası Açılış Töreni Şehzadeler Yerleşkesinde gerçekleştirildi. MCBÜ Atatürk Spor Salonunda yapılan açılışa, Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Yönal,Türkiye Üniversite Sporları Federasyon Temsilcisi Prof. Dr. Murat Kul, öğretim elemanları, atmış dört üniversiteden gelen sporcular ve öğrenciler katıldı.

Üniversitelerden gelen sporcuların alana daveti ile başlayan programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir yaptığı konuşmada, "Karate disiplin ve azmin sergilendiği bir spordur. Bu sahada sadece yeteneklerinizi sergilediğiniz değil centilmenliğin, takım ruhunun oluştuğu bir yerdir. Bugün burada sergilenecek mücadele hem bireysel hem takım ruhunun göstergesi olacaktır" dedi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Yönal, "Spor hayatımızın merkezinde ulusal ve uluslararası birliğimizi beraberliğini sağlayan en önemli unsurlardan biridir. Dijital çağın en önemli özelliklerinden biri de dikkat dağınıklığı oluşturması. İşte spor bu dikkat dağınıklığını gidermede önemli rol oynuyor" diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Rana Kibar yaptığı konuşmasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak 64 Üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Üniversiteler Karate Şampiyonası'nın açılışında birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek,

"Bugün sporun birleştirici gücünden faydalanarak, gençlerimizin sadece fiziksel güçlerini değil aynı zamanda karakterlerini de şekillendiren bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Karate azim, disiplin ve odaklanmanın simgesi bir spor dalıdır ve üniversite öğrencilerimizin bu alandaki becerilerini görmek bizler için büyük onurdur" diye konuştu.

Bu şampiyonanın sadece kazanmanın değil, dostlukların pekiştiği, yeni deneyimlerin kazanıldığı ve tüm katılımcıların birbirinden öğrenebileceği bir etkinlik olmasını temenni eden Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, "Hepimizin bu süreçten büyük keyif alarak elinizden gelenin en iyisini yapacağınızdan hiç şüphem yok. Tüm Sporculara başarılar diliyor, şampiyonanın hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

Kumite müsabakalarında dereceye giren sporcular şu şekilde sıralandı:

Erkekler 67 Kg Kumite kategorisinde birinciliği Marmara Üniversitesi'nden Yusuf Kılıç kazanırken, Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Muhammed Hamza Onur Yazıcı ikinci oldu. Üçüncülüğü ise Adıyaman Üniversitesi'nden Savaş Öğüş ve 18 Mart Üniversitesi'nden Alişan Akkaya paylaştı.

Kadınlar 50 Kg Kumite kategorisinde İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Rabia Çalış altın madalya kazanırken, İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Müşerref Özdemir gümüş madalyanın sahibi oldu. Bronz madalya ise Anadolu Üniversitesi'nden Simany Durmaz ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden Kübra Yazıcı arasında paylaşıldı.

Kadınlar 55 Kg Kumite kategorisinde İstanbul Kent Üniversitesi'nden Damla Ocak birinci olurken, Anadolu Üniversitesi'nden Birsu Gaya Özyazmacı ikinci sırada yer aldı. Üçüncülük ise İstanbul Beykent Üniversitesi'nden Buse Kaya ve Marmara Üniversitesi'nden Buse Kılıç arasında paylaşıldı.

Kadınlar 61 Kg Kumite kategorisinde İstanbul Aydın Üniversitesi'nden İrem Durmaz birinciliği elde ederken, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden Nurbade Büber ikinci sırada yer aldı. Üçüncülüğü ise Anadolu Üniversitesi'nden Özge Aslantaş ve Gazi Üniversitesi'nden Sena Kızılaslan paylaştı.

Türkiye Üniversiteler Karate Şampiyonası, 23 Mart'a kadar devam edecek. Dereceye giren sporcular, ulusal ve uluslararası platformlarda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak. - MANİSA