Acun Ilıcalı "Bu oyuncuya dikkat edin" demişti! Ayın futbolcusu seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Acun Ilıcalı "Bu oyuncuya dikkat edin" demişti! Ayın futbolcusu seçildi

Acun Ilıcalı "Bu oyuncuya dikkat edin" demişti! Ayın futbolcusu seçildi
10.10.2025 15:19  Güncelleme: 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımının forveti Oliver Mcburnie, İngiltere Championship liginde Eylül ayının en iyi oyuncusu seçildi. Sezon başında Las Palmas'tan transfer edilen Mcburnie, gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımının forveti Oliver Mcburnie İngiltere Championship liginde Eylül ayının en iyi oyuncusu seçildi.

DEDİĞİ ÇIKTI

Acun Ilıcalı, sahibi olduğu Hull City'ye 29 yaşındaki oyuncuyu sezon başında Las Palmas'tan bedelsiz olarak transfer ettikten sonra "Bu isme dikkat edin" diye açıklama yapmıştı.

Acun Ilıcalı 'Bu oyuncuya dikkat edin' demişti! Ayın futbolcusu seçildi

11 GOLE KATKI SAĞLADI

Oliver Mcburnie gösterdiği performansla takımın en önemli oyuncusu haline geldi. 2,5 milyon Euro değere sahip İskoç golcü, oynadığı 10 maçta 7 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Acun Ilıcalı 'Bu oyuncuya dikkat edin' demişti! Ayın futbolcusu seçildi
Kaynak: DHA

Acun Ilıcalı, İngiltere, Hull City, Magazin, Futbol, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı 'Bu oyuncuya dikkat edin' demişti! Ayın futbolcusu seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teneffüste arkadaşlarıyla oynarken fenalaşan çocuk hayatını kaybetti Teneffüste arkadaşlarıyla oynarken fenalaşan çocuk hayatını kaybetti
Otomobili, husumetli olduğu ailenin üzerine sürdü Otomobili, husumetli olduğu ailenin üzerine sürdü
TÜMBİAD Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı: Yeni başkan Mustafa Efe Topaloğlu oldu TÜMBİAD Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı: Yeni başkan Mustafa Efe Topaloğlu oldu
Neredeyse heykeli dikilecek Real Madrid’in 5 yıllık Arda Güler planı belli oldu Neredeyse heykeli dikilecek! Real Madrid'in 5 yıllık Arda Güler planı belli oldu
Jhon Duran’dan göndermeli paylaşım Jhon Duran'dan göndermeli paylaşım
Eski eşine silahla rehin aldı, güçlükle ikna edildi Eski eşine silahla rehin aldı, güçlükle ikna edildi
Endonezya, İsrailli sporculara vize vermeyecek Endonezya, İsrailli sporculara vize vermeyecek
Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gazze teşekkürü Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gazze teşekkürü
Fenerbahçe’de kadro dışı kalacak 2 isim ortaya çıktı Fenerbahçe'de kadro dışı kalacak 2 isim ortaya çıktı
Dursun Özbek ve Adnan Polat, Fenerbahçeli çocukları geri çevirmedi Dursun Özbek ve Adnan Polat, Fenerbahçeli çocukları geri çevirmedi

15:25
Dursun özbek: Kerem transferi için inceleme başlatıldı
Dursun özbek: Kerem transferi için inceleme başlatıldı
15:14
Ateşkes sonrası Gazze’den gelen görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest etti
Ateşkes sonrası Gazze'den gelen görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti
14:24
Serdar Öktem suikastinde şüphelilerin ilk ifadeleri: İntikam alındı, intikam alındı
Serdar Öktem suikastinde şüphelilerin ilk ifadeleri: İntikam alındı, intikam alındı
14:22
Milli yıldızımız 1.5 sene sonra geri döndü
Milli yıldızımız 1.5 sene sonra geri döndü
13:49
Baklava kutusunda rüşveti böyle savundu: Boşluğuma geldiği için kabul ettim
Baklava kutusunda rüşveti böyle savundu: Boşluğuma geldiği için kabul ettim
13:41
Netanyahu’dan kafa karıştıran açıklama: Savaş henüz bitmiş değil
Netanyahu'dan kafa karıştıran açıklama: Savaş henüz bitmiş değil
13:27
Güllü’nün ölümüne ilişkin adli tıp raporu ortaya çıktı
Güllü'nün ölümüne ilişkin adli tıp raporu ortaya çıktı
13:13
Belediye başkanından alkollü cuma mesajı skandalı
Belediye başkanından alkollü cuma mesajı skandalı
12:39
İsrail’in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı
İsrail'in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı
12:09
Belgrad Ormanı’nda yasak aşk dehşeti
Belgrad Ormanı'nda yasak aşk dehşeti
12:03
Trump’ın hayalleri suya düştü Nobel Barış Ödülü’nün sahibi Venezuelalı siyasetçi Maria Corina Machado oldu
Trump'ın hayalleri suya düştü! Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Venezuelalı siyasetçi Maria Corina Machado oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2025 15:53:38. #7.13#
SON DAKİKA: Acun Ilıcalı "Bu oyuncuya dikkat edin" demişti! Ayın futbolcusu seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.