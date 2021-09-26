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Medipol Başakşehir  - Çaykur Rizespor maçının ardından - Son Dakika

Medipol Başakşehir  - Çaykur Rizespor maçının ardından

26.09.2021 19:26
Medipol Başakşehir  - Çaykur Rizespor maçının ardından, System.String[]

Kocaman: Futbol şanssızlığımızın bittiği maç olması en büyük dileğimHamzaoğlu: Bu takımı ayağa kaldıracağızİbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,Süper Lig'in 7'nci haftasında Medipol Başakşeihr, evinde ağırladığı Çaykur Rizespor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

Kocaman: Futbol şanssızlığımızın bittiği maç olması en büyük dileğim

Hamzaoğlu: Bu takımı ayağa kaldıracağız

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL,

Süper Lig'in 7'nci haftasında Medipol Başakşeihr, evinde ağırladığı Çaykur Rizespor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu mücadeleyi ve skoru değerlendirdi.

KOCAMAN:   FUTBOL ŞANSSIZLIĞIMIZIN BİTTİĞİ MAÇ OLMASI EN BÜYÜK DİLEĞİM

Kocaman, önemli bir galibiyet aldıklarını söylerken, "Geçen hafta içeride oynadığımız Fenerbahçe maçını kazandıktan sonra hafta içinde 3'lü maç haftasını Gaziantep'ten puan alarak Rize karşısına özgüvenli çıkmak amacımızdı ancak Gaziantep karşısında istediğimiz şekilde olmadı ve bu maç bizim adımıza kırılma maç dediğimiz yere doğru geldi. Bununla beraber gerçekten burada göreve başladıktan sonra kişisel kariyerimdeki nedenlerini bilmediğimiz şanssız şeylerle karşılaştık. Rizespor sezon içindeki üçüncü antrenör değişikliğiyle çıktı karşımıza. Diğer taraftan bizim sıkıntılı periyodumuzda enerjisi yüksek bir takım olacaktı. Maçın başlarında en büyük sıkıntımız etkili atak oyuncularıyla beraber bu enerjiyi skora çevirebilirler mi kaygısı bizim için sıkıntı kaynağıydı. Önde baskıyla başladılar. Net denebilecek bir pozisyon da verdik. Futbol şansımızın döndüğü an orası demek lazım. Sonra baskıyla pozisyon bulduk. İlk yarının ortalarından sonlarına kadar 2'nci golü aradık. İkinci yarı başında Rizespor baskısını devam ettirmek istedi ama erken sayılabilecek bir golden sonra artık oyunun tamamen kontrolü bize geçti. Farkı artırma şansı yakaladık. Sonunda umarım futbol şanssızlığımızın bittiği maç olması en büyük dileğim" diye konuştu.

HAMZAOĞLU: BU TAKIMI AYAĞA KALDIRACAĞIZ

Galibiyet için sahaya çıktıklarını söyleyen Hamzaoğlu, "Bugün galibiyete ihtiyacı olan iki takım sahaya çıktı. Bize en kötü 1 puan olsaydı biraz daha moralli olacağımız bir maçtı. Maçın başında istediğimiz şeyleri uyguladık ama maalesef talihsiz gol yedik. 6 haftadır kazanamayan takımın psikolojisi o an kırılıyor. İkinci yarının başında yediğimiz golle direncimiz çabuk çöktü. Başakşehir bizden üstün oyandı ve hak ettiler. Belki gol üstünlüğünü biz yakalasaydık psikolojik üstünlüğü elde edip Başakşehir bizim durumunuza düşebilirdi. Hem fizik hem mental olarak iyi duruma gelmek zorundayız. Oyunculara sahip çıkıp bu takımı ayağa kaldıracağız

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir  - Çaykur Rizespor maçının ardından - Son Dakika Spor


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