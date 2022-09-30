Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak - Son Dakika
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Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

30.09.2022 12:10
Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde bir maçı eksik olan Medipol Başakşehir, yoluna yenilgisiz devam ediyor. Sezonun açılış maçında sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci haftada Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'u 2-0'lık sonuçlarla geçen turuncu-lacivertliler, deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yendikten sonra sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı.

Altı maçta kalesinde gol görmeyen turuncu-lacivertli ekip haftaya 14 puanla giriyor.

Bir galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan MKE Ankaragücü ise 4 puana sahip.

Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Mahmut Tekdemir bu mücadelede takımdaki yerini alamayacak.

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Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Başakşehir, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak - Son Dakika

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