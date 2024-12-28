Mehmet Özcan: Şırnak'ta Basketbola Yetenek Kazandırıyor - Son Dakika
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Spor

Mehmet Özcan: Şırnak'ta Basketbola Yetenek Kazandırıyor

İşitme Engelliler Milli Takımı oyuncusu Mehmet Özcan, Şırnak Spor Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeni.

28.12.2024 12:49
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Türkiye İşitme Engelliler (Deaflympics) A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda yer alan Mehmet Özcan, Şrınka Spor Lisesi'nde beden eğitimi öğretmenliği yapıyor.

Şırnak'ta küçük yaşlarda geçirdiği ateşli hastalık sonucu sağ kulağında yüzde 52 duyma yetisini kaybeden Mehmet Özcan (26), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde antrenör Murat Tekinalp tarafından ortaokulda uzun boylu olması nedeniyle basketbola yönlendirildi.

Okullar arasındaki müsabakalarda kendini gösteren Özcan, daha sonra Diyarbakır ve Kayseri'de genç ve bölgesel, Erzurum'da da profesyonel 1. lig takımlarında oynadı.

Türkiye İşitme Engelliler A Milli Erkek Basketbol Takımı'na seçilen Özcan, bir yandan da Şırnak Spor Lisesi'nde beden eğitimi öğretmenliği görevini sürdürüyor.

Okulda öğrencileri basketbola kazandırmak için çalışan Özcan, AA muhabirine, Erzurum Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuduğunu söyledi.

Erzurum'da aynı zamanda basketbol oynamaya devam ettiğini aktaran Özcan, 3. sınıfta İşitme Engelliler A Milli Erkek Basketbol Takımına davet edildiğini dile getirdi.

Milli takımla 2021'de İtalya'da, 2022'de Brezilya'da olimpiyatlarda yarıştıklarını anlatan Özcan, İtalya'da 5'inci, Brezilya'da 6'ıncı olduklarını kaydetti.

Üniversiteden sonra Şırnak'a döndüğünü ifade eden Özcan, şöyle konuştu:

"Şu an hala milli takımda oynamaya devam ediyorum. Uzun forvet pozisyonunda oynuyorum. Son 2 yıldır Şırnak Lisesi'nde beden eğitimi öğretmenliği yapıyorum. Çocuklara basketbolu sevdirmek istiyorum. Milli takıma seçilmelerini sağlamak istiyorum."

"Şırnak'ta yetenekli gençler var"

Özcan, Şırnak'ta son yıllarda çocukların spora yönelmesiyle basketbola da ilgi arttığını dile getirdi.

Alt yapı ve tesisleşmede eksik olmadığını aktaran Özcan, "Şırnak'ta sporcu anlamında çok güzel potansiyel var. Çocuklar canla başla çalışıyor. Çok iyi yetenekler de var. Şırnak'ta yetenekli gençler var. Bu yeteneklerin keşfedilebilmesi için bizlere ihtiyaç var. Amacımız bu yetenekleri keşfedip onları özellikle milli takıma ve diğer büyük takımların ana kadrolarına göndermek."

Antrenör Murat Tekinalp de 25 yıldır basketbol antrenörlüğü yaptığını, Özcan'ı 5'inci sınıfta uzun boylu olması nedeniyle basketbola yönlendirdiklerini anlattı.

Özcan'ın milli takımda Şırnak'ı en iyi şekilde temsil ettiğini kaydeden Tekinalp, "Göğsümüzü kabartıyor, bizi gururlandırıyor. Şu an milli takımını değişmez oyuncusu. Aynı zamanda burada kız ve erkeklere basketbol antrenörlüğünü yapıyor. 3 bin lisanslı sporcumuz var. Bu potansiyeli kullanarak Mehmet gibi çocukları keşfetmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şırnak Spor Lisesi 11. sınıf öğrencisi Fidan Kayaalp ise basketbolu çok sevdiğini, basketbol kız takımına seçildiğini, milli takımda oynayan antrenörleri olduğu için kendilerini şanslı hissettiklerini kaydetti.

Milli takımda oynamak istediğini aktaran Kayaalp, "Özcan öğretmen, bize basketbolu sevdirdi." dedi.

Ceren Yaman ise 1 yıldır basketbol oynadığını dile getirerek Mehmet Özcan'ın çok iyi bir antrenör olduğunu aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Mehmet Özcan: Şırnak'ta Basketbola Yetenek Kazandırıyor - Son Dakika

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