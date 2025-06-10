Mehmet Özdilek: Şifo Mehmet lakabı beni bozmadı, ama ismimin önüne geçti - Son Dakika
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Spor

Mehmet Özdilek: Şifo Mehmet lakabı beni bozmadı, ama ismimin önüne geçti

Mehmet Özdilek: Şifo Mehmet lakabı beni bozmadı, ama ismimin önüne geçti
10.06.2025 14:43
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Teknik Direktör Mehmet Özdilek, Haberler.com'da Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Beşiktaş'tan ayrılış sürecini, "Şifo Mehmet" lakabının etkisini ve futbolculuk kariyerindeki dönüm noktalarını anlatan Özdilek, Fenerbahçe'nin teklifini neden geri çevirdiğini de samimi ifadelerle paylaştı.

Haberler.com ekranlarında yayımlanan Haber Bahane programına konuk olan Mehmet Özdilek, futbolculuk kariyerinden özel hayatına dek birçok konuda içten açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'a duyduğu bağlılık, "Şifo Mehmet" olarak anılmanın etkisi ve futbola veda süreci dikkat çeken başlıklar arasındaydı.

"BEŞİKTAŞ'A SÖZ VERDİĞİM İÇİN FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİM"

Mehmet Özdilek, 1990'lı yıllarda Fenerbahçe'den teklif aldığını ancak bu teklifi reddettiğini şu sözlerle açıkladı: "Fenerbahçe'nin teklifini Beşiktaş'a söz verdiğim için kabul etmedim." Futbol kariyerinin en uzun ve istikrarlı dönemini Beşiktaş'ta geçiren Özdilek, "Ben hiçbir zaman Beşiktaş'tan ayrılmak istemedim ama benden ayrılmak istediler" diyerek kulüple yollarının ayrılma sürecine de değindi.

Mehmet Özdilek: Şifo Mehmet lakabı beni bozmadı, ama ismimin önüne geçti

"ŞİFO MEHMET LAKABI, MEHMET ÖZDİLEK'İN ÖNÜNE GEÇTİ"

Kariyeri boyunca "Şifo Mehmet" lakabıyla anılan Özdilek, bu unvanın üzerindeki etkisini şu cümlelerle aktardı: "Şifo Mehmet lakabına yatırım yapmak beni bozmadı, ama Mehmet Özdilek'in önüne geçmiştir." Lakabın halk arasında kabul görmesiyle zamanla kendi isminin geri planda kaldığını belirten Özdilek, bu durumun hem olumlu hem de zorlu tarafları olduğunu belirtti.

Mehmet Özdilek: Şifo Mehmet lakabı beni bozmadı, ama ismimin önüne geçti

"FUTBOLU ZİRVEDEYKEN BIRAKTIM VE AĞLADIM"

Özdilek, profesyonel kariyerini en üst seviyede sonlandırmayı tercih ettiğini "Ben futbolu zirvedeyken bıraktım" sözleriyle vurguladı. Ancak jübile sonrası yaşadığı duygusal yoğunluğu şu cümlelerle paylaştı: "Jübilemi yaptıktan sonra tek başıma kaldığımda ağladım." Ayrıca "Anneme, 'Senin evladın Türkiye'nin en iyilerinden biri oldu' dedim" diyerek futbolun hayatında nasıl bir yer tuttuğunu ifade etti.

Gökay Kalaycıoğlu, Mehmet Özdilek, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mehmet Özdilek: Şifo Mehmet lakabı beni bozmadı, ama ismimin önüne geçti - Son Dakika

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