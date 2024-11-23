Menajerleri İstanbul'a bile geldi: Premier Lig'in yıldızı adım adım Fenerbahçe'ye - Son Dakika
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Spor

Menajerleri İstanbul'a bile geldi: Premier Lig'in yıldızı adım adım Fenerbahçe'ye

Menajerleri İstanbul\'a bile geldi: Premier Lig\'in yıldızı adım adım Fenerbahçe\'ye

Fenerbahçe, ocak transfer dönemi için birçok yıldız ismi radarına aldı. Son olarak Manchester United'ın kanat oyuncusu Antony'nin menajerleri, İstanbul'a gelerek Fenerbahçe transfer komitesi ile görüştü. İngiliz kulübünün Ajax'tan 95 milyon euroya transfer ettiği Antony'nin, uygun bir fiyata sarı-lacivertli kulübe kiralanabileceği belirtildi.

23.11.2024 10:53
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Süper Lig devi Fenerbahçe için son olarak Premier Lig devi Manchester United'ın kanat oyuncusu Antony'nin menajerleri İstanbul'a geldi.

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Menajerler, Fenerbahçe transfer komitesi ile görüşüp, İngiliz kulübünün Ajax'tan 95 milyon euroya transfer ettiği Sambacı'yı uygun bir fiyata sarı-lacivertli kulübe kiralayabileceklerini bildirdi.

PİYASA DEĞERİ 45 MİLYON EURO

Teknik Direktör Jose Mourinho onay vermesi halinde Brezilyalı oyuncu, satın alma opsiyonu ile kiralanıp, sarı-lacivertli formayı giyecek. Antony'nin güncel bonservis bedeli ise 45 milyon euro.

Menajerleri İstanbul'a bile geldi: 95 milyon euroluk yıldız adım adım Fenerbahçe'ye

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Son Dakika Spor Menajerleri İstanbul'a bile geldi: Premier Lig'in yıldızı adım adım Fenerbahçe'ye - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Türk Ak:
    LahmACUN sıktı artık ya fener kimi alırsa alsın gs 3 maç kaybetmeyecegi için şampiyon gs olur DİKKAT FENERLİYİM 10 2 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş:
    kendisi gibi showmen futbolcu peşinde. inşallah çöp anthony gelir kuşlara 7 2 Yanıtla
  • Seyyah null:
    Ajax ın balonu. Acun onu sörvayvıra alsın 6 2 Yanıtla
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