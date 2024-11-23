Menajerleri İstanbul\'a bile geldi: Premier Lig\'in yıldızı adım adım Fenerbahçe\'ye

Spor

Süper Lig devi Fenerbahçe için son olarak Premier Lig devi Manchester United'ın kanat oyuncusu Antony'nin menajerleri İstanbul'a geldi.

KİRALIK GELEBİLİR

Menajerler, Fenerbahçe transfer komitesi ile görüşüp, İngiliz kulübünün Ajax'tan 95 milyon euroya transfer ettiği Sambacı'yı uygun bir fiyata sarı-lacivertli kulübe kiralayabileceklerini bildirdi.

PİYASA DEĞERİ 45 MİLYON EURO

Teknik Direktör Jose Mourinho onay vermesi halinde Brezilyalı oyuncu, satın alma opsiyonu ile kiralanıp, sarı-lacivertli formayı giyecek. Antony'nin güncel bonservis bedeli ise 45 milyon euro.