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Menemen FK, Amed Sportif'i mağlup ederek play-off hattına girdi - Son Dakika
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Menemen FK, Amed Sportif'i mağlup ederek play-off hattına girdi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK, Amed Sportif'i 1-0 yenerek devre arasına play-off hattında girmeyi başardı. Bu galibiyetle birlikte Menemen FK, üst üste 4. maçını kazanarak sezonun en uzun galibiyet serisine imza attı.

Menemen FK, Amed Sportif\'i mağlup ederek play-off hattına girdi
25.12.2023 - 12:35,
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki Menemen FK, dün oynanan maçta Amed Sportif'i 1-0 mağlup ederek devre arasına 36 puanla play-off hattının içerisinde girmeyi başardı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta, sezona Cenk Laleci yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlayan Menemen FK, işler yolunda gitmeyince 42 yaşındaki çalıştırıcı ile yollarını ayırıp takımın başına deneyimli teknik adam Yılmaz Vural'ı getirdi. Vural yönetiminde iyi bir performans sergileyen sarı-lacivertli ekip, devrenin son maçında dün Amed Sportif ile karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, Menemen İlçe Stadyumunda oynanan müsabakayı Kemal Rüzgar'ın 32. dakikada kaydettiği tek golle kazanmayı başardı. Bu sonuçla birlikte puanını 31'e yükselten Menemen FK, devre arasına play-off hattında girmeyi başardı.

Öte yandan sarı-lacivertli ekip, Amed Sportif galibiyetiyle birlikte üst üste 4. maçını kazanarak bu sezonki en uzun galibiyet serisine imza atmış oldu. - İZMİR

Kaynak: İHA
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