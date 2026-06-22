2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü'nde yönetimdeki belirsizlik sürerken, Berkant Alpşanlı sözleşmesini tek taraflı feshetti. Geçen sezonun devre arasında Gebzespor'dan sarı-lacivertlilere gelen ve 2028 yılına kadar sözleşme imzalayan 21 yaşındaki sağ bek resmen takımdan ayrıldı. Berkant Alpşanlı, Menemen FK formasıyla 8 lig müsabakasına çıkıp 689 dakika süre aldı.
Son Dakika › Spor › Menemen FK'de Sözleşme Feshi - Son Dakika
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