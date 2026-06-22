Menemen FK'de Sözleşme Feshi - Son Dakika
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Menemen FK'de Sözleşme Feshi

Menemen FK\'de Sözleşme Feshi
22.06.2026 11:28
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Berkant Alpşanlı, Menemen FK ile sözleşmesini tek taraflı feshetti.

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü'nde yönetimdeki belirsizlik sürerken, Berkant Alpşanlı sözleşmesini tek taraflı feshetti. Geçen sezonun devre arasında Gebzespor'dan sarı-lacivertlilere gelen ve 2028 yılına kadar sözleşme imzalayan 21 yaşındaki sağ bek resmen takımdan ayrıldı. Berkant Alpşanlı, Menemen FK formasıyla 8 lig müsabakasına çıkıp 689 dakika süre aldı.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Menemen, Futbol, Spor, Son Dakika

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