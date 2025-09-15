Menemen FK, İki Maçta Arka Arkaya Galip Gelerek 4. Sıraya Yükseldi

Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta arka arkaya Adanaspor ve Isparta 32 Spor'u mağlup ederek iki maçlık galibiyet serisine imza attı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, ligin ilk dört haftasında sergilediği performansla adından söz ettirmeye başladı. Mütevazı kadrosuna rağmen başarılı sonuçlara imza atan İzmir temsilcisi, sezona etkileyici bir başlangıç yaptı. İlk hafta deplasmanda Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 4-1 mağlup ederek sezona güçlü bir giriş yapan Menemen FK, ikinci hafta ise evinde Arnavutköy Belediyespor'a karşı 3-0'lık şok bir yenilgi aldı. Daha sonra hızlı bir şekilde toparlanan teknik direktör Bilal Kısa'nın öğrencileri, üçüncü hafta karşılaşmasında Adanaspor'u deplasmanda 5-0 mağlup etti. İzmir ekibi, son olarak da hafta sonu oynanan 4. hafta mücadelesinde de Isparta 32 Spor'u taraftarının önünde 3-1 mağlup etti. Böylece son iki maçında iki maçlık galibiyet serisine imza atan sarı-lacivertliler, puanını 9'a çıkararak 4. sıraya yerleşti.

Menemen FK, en skorer üçüncü takım

Yeni sezona etkili bir giriş yaparak 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyete imza atan Menemen FK, gol yollarında da dikkat çekmeyi başardı. Şu ana kadar 12 gol kaydeden sarı-lacivertliler, maç başına 3 gol ortalamasını yakaladı. İzmir ekibi bu alanda 13 gollü lider Bursaspor ve Isparta 32 Spor'un ardından en iyi takım konumunda bulunuyor. - İZMİR