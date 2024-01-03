Menemen Futbol Kulübü Teknik Direktörü Yılmaz Vural\'ın 71. doğum günü kutlandı

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarının son haftalarında yaptığı çıkışla Play-Off barajına adını yazdıran Menemen Futbol Kulübü'nde teknik direktör Yılmaz Vural'ın 71'inci doğum günü esprili bir pastayla kutlandı. Yeni yıl izninin ardından Antalya Belek'te kampa giren sarı-lacivertlilerde kampın ilk günü 1 Ocak 1953 doğumlu olan tecrübeli teknik adam için doğum günü kutlaması yapıldı. Türkiye'nin en çok takım çalıştıran ve profesyonel liglerin en yaşlı teknik direktörü olan Vural için hazırlanan pastanın üzerine, "Yaş yetmiş iş bitmemiş" yazıldı. Yılmaz Vural doğum günü pastasındaki mumları üfledikten sonra futbolcularıyla birlikte kesti.