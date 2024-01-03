 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Menemen Futbol Kulübü Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın 71. doğum günü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Menemen Futbol Kulübü Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın 71. doğum günü kutlandı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off barajına adını yazdıran Menemen Futbol Kulübü'nde teknik direktör Yılmaz Vural'ın doğum günü esprili bir pasta ile kutlandı. Türkiye'nin en yaşlı teknik direktörü olan Vural, futbolcularıyla birlikte pastayı kesti.

Menemen Futbol Kulübü Teknik Direktörü Yılmaz Vural\'ın 71. doğum günü kutlandı
03.01.2024 - 11:23,
Abone Ol

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarının son haftalarında yaptığı çıkışla Play-Off barajına adını yazdıran Menemen Futbol Kulübü'nde teknik direktör Yılmaz Vural'ın 71'inci doğum günü esprili bir pastayla kutlandı. Yeni yıl izninin ardından Antalya Belek'te kampa giren sarı-lacivertlilerde kampın ilk günü 1 Ocak 1953 doğumlu olan tecrübeli teknik adam için doğum günü kutlaması yapıldı. Türkiye'nin en çok takım çalıştıran ve profesyonel liglerin en yaşlı teknik direktörü olan Vural için hazırlanan pastanın üzerine, "Yaş yetmiş iş bitmemiş" yazıldı. Yılmaz Vural doğum günü pastasındaki mumları üfledikten sonra futbolcularıyla birlikte kesti.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Yılmaz Vural, Menemen, Türkiye, Futbol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Menemen Futbol Kulübü Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın 71. doğum günü kutlandı - Son Dakika


11:53
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum
11:38
Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi
11:36
Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor
11:15
Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti
11:15
Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer öldürüldü Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer öldürüldü
11:14
Dolar 30 liraya koşuyor Dolar 30 liraya koşuyor
11:01
2024'te bedelli askerlik ücreti 182 bin TL oldu 2024'te bedelli askerlik ücreti 182 bin TL oldu
10:55
Bakan Şimşek'ten 2023 değerlendirmesi: Hedeflerimizi tutturuyoruz Bakan Şimşek'ten 2023 değerlendirmesi: Hedeflerimizi tutturuyoruz

Son Dakika
11:53 Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum
11:38 Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi
11:36 Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor
11:15 Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti
11:15 Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer öldürüldü
11:14 Dolar 30 liraya koşuyor
11:01 2024'te bedelli askerlik ücreti 182 bin TL oldu
10:55 Bakan Şimşek'ten 2023 değerlendirmesi: Hedeflerimizi tutturuyoruz
10:45 Altının yükselişi devam ediyor! Gram 1.974 lira seviyesinde
10:42 Survivor All Star'ın ilk haftasında büyük sürpriz! Oyunu kazanan takım, Kolombiya'ya gidecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 12:01:26. #1.13#
SON DAKİKA: Menemen Futbol Kulübü Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın 71. doğum günü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement