Merih Demiral, Atalanta'nın özel talebi sonrası A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

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Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosundan Merih Demiral'ın çıkarıldığını açıkladı.

ATALANTA'NIN TALEBİYLE KADRODAN ÇIKARILDI

TFF'den yapılan açıklamada, "Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, kulübünün Atalanta-Inter karşılaşmasının ardından gönderdiği talep üzerine, FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın EK 1. Bölümü'nün 1. Maddesi'nin 6. bendi uyarınca, A Millî Takım aday kadrosundan çıkarıldı." ifadeleri yer aldı.

EMRE MOR DA KADRODA YOK

A Milli Takım, 16 Kasım'da İskoçya ve 19 Kasım'da Çekya ile hazırlık maçı oynayacak. Daha önce sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'nin yıldızı Emre Mor da kadrodan çıkarılmıştı.