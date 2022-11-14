Merih Demiral, Atalanta'nın özel talebi sonrası A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Merih Demiral, Atalanta'nın özel talebi sonrası A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

14.11.2022 16:23

Türkiye Futbol Federasyonu, Atalanta'nın talebi doğrultusunda Merih Demiral'ın 16 Kasım'da İskoçya, 19 Kasım'da ise Çekya ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosundan Merih Demiral'ın çıkarıldığını açıkladı.

ATALANTA'NIN TALEBİYLE KADRODAN ÇIKARILDI

TFF'den yapılan açıklamada, "Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, kulübünün Atalanta-Inter karşılaşmasının ardından gönderdiği talep üzerine, FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın EK 1. Bölümü'nün 1. Maddesi'nin 6. bendi uyarınca, A Millî Takım aday kadrosundan çıkarıldı." ifadeleri yer aldı.

Atalanta istedi, TFF uyguladı! Merih Demiral, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

EMRE MOR DA KADRODA YOK

A Milli Takım, 16 Kasım'da İskoçya ve 19 Kasım'da Çekya ile hazırlık maçı oynayacak. Daha önce sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'nin yıldızı Emre Mor da kadrodan çıkarılmıştı.

YORUMLAR
500
Polonya'nın milli kalecisi Dünya Kupası'ndan hemen önce feci şekilde sakatlandı Polonya'nın milli kalecisi Dünya Kupası'ndan hemen önce feci şekilde sakatlandı CANLI YAYIN DUYURUSU CANLI YAYIN DUYURUSU

A Milli Futbol Takımı, İtalya Serie A, merih demiral, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Merih Demiral, Atalanta'nın özel talebi sonrası A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:50 Manchester United'dan ayrılık için gemileri yakan Ronaldo'ya tarihi ceza kapıda
17:06 Başkent Ankara'da önemli görüşme! CIA Direktörü, Rus mevkidaşıyla buluştu
17:06 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, hazırlık maçları yapmak için Antalya'ya geliyor
17:04 FOX Ana Haber Spikeri Gülbin Tosun, Taksim'deki terör saldırısı sonrası canlı yayındaki hareketleriyle büyük tepki çekti
16:22 Merih Demiral, Atalanta'nın özel talebi sonrası A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
16:11 İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröristin bombayı başka birisinden aldığı ve 40 dakika boyunca telefonla konuştuğu ortaya çıktı
16:01 Beşiktaş'ın 39 yaşındaki futbolcusu Atiba, Dünya Kupası'nda tarih yazacak
15:46 Taksim'deki terör saldırısında hayatını kaybeden Topkara çifti, çocuklarını halalarına emanet ederek gezmeye çıkmış
15:11 İstiklal'de bombalı saldırı düzenleyen kadın teröristi gören mahalle sakinleri konuştu: 20-25 gündür buralarda görünmeye başladı
11:30 Şarkıcı Nur Ertürk, yaşadığı en acı kaybı anlattı! Hem kendisi hem sunucu gözyaşlarını tutamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2022 17:55:23. #1.12#
SON DAKİKA: Merih Demiral, Atalanta'nın özel talebi sonrası A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement