Mersin, Beşiktaş'ı Ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mersin, Beşiktaş'ı Ağırlıyor

Mersin, Beşiktaş\'ı Ağırlıyor

Mersin Spor Kulübü, Beşiktaş ile kritik maça hazırlanıyor, taraftar desteği bekleniyor.

07.03.2025 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Mersin Spor Kulübü (MSK) galibiyeti hedefliyor. Kritik hamlelerin bu tür maçlarda ayrı önem taşıdığını belirten başantrenör Can Sevim, "Sahaya planladığımız şekilde yerleşebilirsek, galibiyete ulaşabiliriz" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde, aynı puanlı Galatasaray'ın ardından 6. sırada mücadelesini sürdüren MSK, 9 Mart Pazar günü sahasında konuk edeceği Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmada oyuncular, başantrenör Can Sevim ve ekibinin taktikleri doğrultusunda kritik mücadeleye hazırlandı.

Sevim: "Sahaya planladığımız şekilde yerleşebilirsek, galibiyete ulaşırız"

Maç öncesi değerlendirmelerde bulunan MSK'nın başantrenörü Can Sevim, Beşiktaş ile bu yıl 3. kez karşı karşıya geleceklerini belirterek, rakipleri ile Mersin'de ilk defa oynayacaklarının ifade etti. Sevim, "Kendi evimizde çok iyi oynayan bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Sadece 2 mağlubiyet aldık. Bunların ikisi de Euro Lig takımlarına karşıydı. Kritik hamlelerin bu tür maçlarda ayrı önem taşıyor. Sahaya planladığımız ve organize olduğumuz şekilde yerleşebilirsek, Beşiktaş'a karşı galibiyete ulaşabiliriz. Hazırlıklarımız iyi gidiyor. Özellikle stratejik olarak hücumda çok dikkatli olmamız ve top kaybı yapmamamız gerekiyor" diye konuştu.

"Özellikle bu maçta tarafların desteğine ihtiyacımız var"

Seyirci desteği ile maçlara daha hazır ve motive şekilde çıktıklarını dile getiren Sevim, bu haftaki maçta da taraftarlardan kendilerine destek olmalarını istedi. Sevim, "Her maçta seyirci desteğine ihtiyacımız olduğunu söylüyoruz. Ama bu maçta kesinlikle çok daha fazla desteğe ihtiyacımız olacak. Çünkü rakibimiz çok sert müdafaa yapan, çok agresif ve temassız oynayan bir takım. Seyirci baskısı olmazsa, bu konu bazen sahada göz yumulabilen bir durum haline geliyor. Bu nedenle seyirci baskısıyla bize yapılan illegal pozisyonlara hak ettiğimiz düdükleri çaldırtabilelim" dedi.

MSK ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma 9 Mart Pazar günü saat 13.00'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak. - MERSİN

Kaynak: İHA

Basketbol, Beşiktaş, Sigorta, Türkiye, mersin, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mersin, Beşiktaş'ı Ağırlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti

22:17 Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:12 Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2025 01:17:29. #7.12#
SON DAKİKA: Mersin, Beşiktaş'ı Ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.