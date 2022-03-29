Mersin Beşiktaşlılar Derneğinin kuruluşunun 30. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Mersin Beşiktaşlılar Derneğinin kuruluşunun 30. yıl dönümü kutlandı

29.03.2022 22:55
Mersin Beşiktaşlılar Derneğinin kuruluşunun 30. yıl dönümü kutlandı

Mersin Beşiktaşlılar Derneğinin kuruluşunun 30. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Mersin Beşiktaşlılar Derneğinin kuruluşunun 30. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Yenişehir ilçesindeki bir otelde düzenlenen kutlama programına, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve bazı kulüp yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.Programda, Beşiktaş'ın şampiyonluk hikayelerini içeren videolar klip izletildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, burada yaptığı konuşmada, Mersin'in Beşiktaş sevdalılarının yoğun olarak yaşadığı bir kent olduğunu söyledi. Beşiktaşlılığın bir duruş ve tarz olduğunu belirten Çebi, siyah-beyazlı taraftarların her zaman takımlarına destek verdiğini aktardı.

Çebi, sportif başarının önemine vurgu yaparak, "Başarılar önemli. Zaman zaman insanlar hayattan keyif alarak yaşamak isterler. Beşiktaş'ı seven ve inanan bu insanların da sportif anlamda başarıyı özlediklerini, ne istediklerini biliyorum. Geçen sene 4 kupa aldık. Hepsi önemliydi ama kadın futbol takımızın aldıkları kupalar oldukça önemliydi. Bu sene de başarılı gidiyoruz. Kadın futbolunda herhalde uzun yıllar kupaları pek başkalarına verme niyetimiz yok." diye konuştu.

"Çok keyif almadığımız bir pozisyondayız"

Amatör branşlara verilen desteklerin yetersiz olduğuna işaret eden Çebi, şöyle devam etti:

"Amatör kulüplerimizin, amatör faaliyetlerin ama Beşiktaş'ta ama diğer kulüplerde yeteri kadar destek gördüğünü söyleyemeyiz. Bunlarda günahımız ve taksiratımız olduğunu da kabul ediyoruz ancak herkesin çok ilgilendiği bir futbol takımımız var. Bu sene belki de son 35 senenin en iyi takımı yaptık ama şansızlık ve talihsizlik sporda var. Dolayısıyla sakatlıklarla başlayan talihsizliklerin getirdiği, şu andaki çok keyif almadığımız bir pozisyondayız ancak takımızın, futbolcularımızın çok önemli olduğunu ve iyi futbol oynadığımızı söylüyorum. Sadece şansızlıklardan dolayı da son dönemlerde özellikle maç alamamanın verdiği üzüntüyü yaşıyoruz."

"İki kere hoca değiştirmek zorunda kaldık"

Çebi, kısa süre önce Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile anlaşmaya vardıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Yeni hocamız aslında çok zor bir seçimdi. 2 ay kalmıştı. 'Seçelim, seçmeyelim, yapalım, yapmayalım, bekleyelim, kongre gidiyoruz, nezaketsizlik yapmayalım' derken maalesef çok değerli iki Beşiktaşlı hocamızın, Beşiktaş'a zarar vermemek adına yaptığı fedakarlıklar sonucu iki kere hoca değiştirmek zorunda kaldık. Biliyorsunuz, Sergen hocamız kupaların sahibiydi, teknik direktörüydü. Sonra altyapımızdan çok kıymetli bir hocamızı getirdik. O hocamız da yükü bu kadar çekebildi. Daha fazlasını arzu ettik ama yaşadığı, duyduğu şeyler biraz kendisini travmatik anlamda çok üzdü. Özellikle bazı Beşiktaşlılar var. Beşiktaşlı olduğunu iddia edenler var. Sadece kazandığınız gün sizi alkışlıyor. Hocanızı göklere çıkarıyor. Bir sonraki maç aynı kişiyi, aynı hocayı yerin altına alabiliyor. Böyle Beşiktaşlılar bu camiaya çok şey vermez ama varlar, bizimdir, parçamızdır. Onları da bir tarafa koyamayacağız ama onların etkilediği hocamızın bırakması neticesinde şu anda Valerien Ismael'i getirdik. Bugün çalışan arkadaşlarla konuşuyordum. Sabahın 5.30 ile 6.00'sında iş başı yapan, çok alışık olmadığımız bir hoca türü. Allah sonumuzu hayır eylesin. ya futbolcular patlayacak ya da kupalara doğru yelken açacağız."

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan sahil bandında yer alan Beşiktaş Meydanı'nda yenileme çalışması yapılacağı müjdesini verdi.

Mersin Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ufuk Onuk da meydandaki yenileme çalışmalarına verdiği destekten dolayı Seçer'e teşekkür etti.

Mersin Beşiktaşlılar Derneğinin kuruluşunun 30. yıl dönümü kutlandı
Mersin Beşiktaşlılar Derneğinin kuruluşunun 30. yıl dönümü kutlandı
Mersin Beşiktaşlılar Derneğinin kuruluşunun 30. yıl dönümü kutlandı
Mersin Beşiktaşlılar Derneğinin kuruluşunun 30. yıl dönümü kutlandı

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Yenişehir, Beşiktaş, Futbol, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Mersin Beşiktaşlılar Derneğinin kuruluşunun 30. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


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