Mersin\'de Kilikya Ultra Maratonu Yapıldı

09.05.2026 20:49
Mersin'de 882 sporcunun katıldığı Kilikya Ultra Maratonu, tarihi ve doğal güzellikler arasında gerçekleşti.

MERSİN'de bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu'nda 882 sporcu yarıştı.

Mersin Valiliği himayesinde düzenlenen ve Türkiye Atletizm Federasyonu takviminde yer alan maraton; 10K, 33K ve 53K'lık parkurlarda tamamlandı. Sporcular, Kızkalesi'nden Lamos Kanyonu'na uzanan rotalarda mücadele ederken; Korikos Antik Kenti, Cennet-Cehennem Obruğu, Sebaste Antik Kenti ve Kanlı Divane güzergahlarından geçti.

Maratonun ödül töreni ise tüm parkurların bitiş noktası olan Kızkalesi Müze Beach'te gerçekleştirildi. Genel klasmanda 53K Erkekler Kategorisi'nde Mustafa Dağdelen 5 saat 3 dakika 22 saniye ile birinci oldu. 33K Erkekler Kategorisi'nde Şahap Dede 3 saat 4 dakika 5 saniye, 33K Kadınlar Kategorisi'nde Euginie Rooke 3 saat 56 dakika 49 saniye ile ilk sırada yer aldı. 10K Erkekler Kategorisi'nde Rıdvan Aykul 45 dakika 8 saniye, 10K Kadınlar Kategorisi'nde Anna Kirdan ise 52 dakika 47 saniye ile birinci oldu.

OLCAY TOK: MARATONUMUZ DOĞA İÇERİSİNDE VE TARİHİ YERLERDE GERÇEKLEŞTİ

Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, Mersin'in spor için uygun bir kent olduğunu belirtti. Tok, yarışmada 28'i yabancı olmak üzere toplam 882 sporcunun yer aldığını ifade ederek, "5'incisini düzenlediğimiz maratonumuz doğa içerisinde ve tarihi yerlerde gerçekleşti. Sporcularımızın parkurlardan memnun kalmış olmalarını umuyoruz" dedi.

MUSTAFA DAĞDELEN: YENİDEN 53K BİRİNCİSİ OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM

53K Genel Klasman birincisi Mustafa Dağdelen, Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu'na 4 yıldır katıldığını, 2 yıl önce de 53K kategorisinde birinci olduğunu söyledi. Dağdelen, "Yeniden 53K birincisi olduğum için çok mutluyum. Kısmen zor bir parkur; çok teknik bölümleri var ama çok eğlenceli bir parkurdu. Tarihi yerlerin içerisinde koşmak, onların bir parçası olmak gerçekten çok keyifliydi. Kilikya'yı, parkuru, Mersin'i seviyoruz" ifadelerini kullandı.

ROOKE: ÇOK ÇEŞİTLİ BİR PARKURDU

Fransa'dan gelen Eugime Rooke, 33K Lamos Parkuru Kadınlar Kategorisi'nde birinci oldu. Rooke, "Parkur zordu ancak çok güzel tarihi yerlerden, limon ağaçlarının arasından, bahçelerden ve zaman zaman yollardan geçtik. Bu anlamda çok çeşitli bir parkurdu. Çok hoşuma gitti" dedi.

ŞAHAP DEDE: İLK YILIN BİRİNCİSİ BENİM

33K Lamos Parkuru birincisi Şahap Dede, Kilikya Ultra Maratonu'na organizasyonun başladığı ilk yıldan bu yana katıldığını söyledi. Dede, "Her parkuru deneyimledim. İlk yılın birincisi benim. İkinci katılışımda ikinci oldum. Takım yarışında üçüncü oldum. 53K'da ikinci oldum. Çok sevdiğim bir parkur, çok teknik ve hoş bir parkur. O yüzden her sene buradayım" diye belirtti. Dede, Kilikya Ultra Maratonu'nun aynı zamanda tarihi bir atmosferi olduğunu ifade ederek, "Ben Antakyalıyım. Burası da coğrafyası, tarihi ve deniziyle sürekli evimde hissettiğim bir yarış. Aradığım şeyler burada. O yüzden vazgeçemiyorum" diye konuştu.

RIDVAN AYKUL: KEYİF ALARAK KOŞTUĞUMUZ BİR PARKUR

10K Kızkalesi Parkuru Erkekler Kategorisi birincisi Rıdvan Aykul, "Geçen sene sakatlığımdan dolayı koşamamıştım. Bu yıl hem koştuğum hem de birinciliği aldığım için mutluyum. Burası bence konum itibariyle çok özel bir yer. Yarış deniz kenarında başlayıp yine deniz kenarında bitiyor. Aynı zamanda tarihi bir yer. Keyif alarak koştuğumuz bir parkur" dedi.

Aykul ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin spora verdiği destek için teşekkür etti.

Kaynak: DHA

