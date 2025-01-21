Mersin\'de Meydanlar Yenileniyor

Spor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, son yıllarda eskiyen ve canlılık dokusunu yitiren Mersin İdman Yurdu, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray meydanlarında kapsamlı bir yenileme ve tadilat çalışması başlattı. Meydanlara yenilikçi ve taze bir hava katmayı planlayan Büyükşehir Belediyesi, fonksiyonel olarak işlevini yitirmiş yapıları da daha canlı ve görsel açıdan çekici bir hale getirmeyi hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirdiği estetik dokunuşlarla kenti güzelleştirmeye ve kente değer katmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda taraftar gruplarının maç coşkusunu hep bir arada yaşamak için maç öncesi ve sonrası bir araya geldiği önemli bir buluşma noktası olan Mersin İdman Yurdu, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray meydanlarında kapsamlı bir yenileme ve tadilat çalışması başlattı. Adnan Menderes Bulvarı sahilinde bulunmaları sebebiyle sıcaklık ve nem gibi olumsuz hava şartlarından çabuk etkilenen, eskiyen, canlılık dokusunu yitiren meydanlarda, boyama, ışıklandırma, yeşil alan düzenlemeleri ve tadilat gibi çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi, meydanlara yenilikçi ve taze bir hava katmayı planlarken, fonksiyonel olarak işlevini yitirmiş yapıları daha canlı ve görsel açıdan çekici hale getirmeyi hedefliyor.

"Halkımıza daha formunda ve daha ışıl ışıl meydanlar hazırlıyoruz"

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığında Kültür Park Saha Sorumlusu olarak görev yapan Tümer Bal, sahil kesiminde yer alan meydanlarda yapılan yenileme ve tadilat çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Meydanlarımızın sahilde yer alması dolayısıyla hem beton hem demir aksamlarında, salıncak ve elektik direkleri gibi alanlarda tuzlu su, nem ve rüzgar sebebiyle deformasyon yaşıyoruz. Mersin İdman Yurdu, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatarasay meydanlarında, bu hafta itibariyle tadilata başladık. Elektrik, aydınlatma, boyama ve tüm tadilat ihtiyaçlarını gideriyoruz. Halkımıza daha formunda ve daha ışıl ışıl meydanlar hazırlıyoruz" dedi. - MERSİN