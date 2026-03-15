Mersin'den Galatasaray'a 38 sayılık dev fark - Son Dakika
Mersin'den Galatasaray'a 38 sayılık dev fark

Mersin\'den Galatasaray\'a 38 sayılık dev fark
15.03.2026 18:41
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Mersin Spor, sahasında Galatasaray MCT Technic'i 38 sayı farkla 114-76 yendi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Mersin Spor ile Galatasaray MCT Technic karşı karşıya geldi.

MERSİN'DEN GALATASARAY'A 38 SAYI FARK

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Mersin Spor, taraftarları önünde 38 sayı farkla 114-76 kazandı.

EN SKORER İSİMLER

Mersin Spor'da Cruz, attığı 21 sayıyla takımının ve maçın en skorer ismi olmayı başardı. Galatasaray'da Eric McCollum'un 18 sayısı yeterli olmadı.

DOKUZUNCU GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla birlikte Mersin Spor, bu sezonki 9. galibiyetini elde etti. Galatasaray ise bu sezon 10. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Mersin'den Galatasaray'a 38 sayılık dev fark

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Hüseyin Çelik, Murat Ciner

Mersin Spor: Olaseni 11, Cowan 7, Cruz 21, Ergi Tırpancı 4, White 14, Kartal Özmızrak 19, March 14, Leon Apaydın 7, Chassang 4, Enoch 4, Koray Çekici 2, Hakan Sayılı 7

Galatasaray MCT Technic: Can Korkmaz 13, Palmer 5, Petrucelli 6, Gillespie 6, White 5, McCollum 18, Meeks 9, Rıdvan Öncel, Buğrahan Tuncer 7, Muhsin Yaşar 7, Tibet Görener

Son Dakika Spor Mersin'den Galatasaray'a 38 sayılık dev fark - Son Dakika

İran’ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü
İran, İsrail’e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı İran, İsrail'e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı
İsviçre, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti İsviçre, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti
Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti
Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı

18:21
“Öldü“ denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı
"Öldü" denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı
18:10
Küme düşme hattını ilgilendiren Kasımpaşa-Eyüpspor maçında tek gol
Küme düşme hattını ilgilendiren Kasımpaşa-Eyüpspor maçında tek gol
18:09
İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek
İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek
18:02
Devrim Muhafızları’nın Uzay Ensitüsü bir kez daha vuruldu
Devrim Muhafızları'nın Uzay Ensitüsü bir kez daha vuruldu
16:48
Vahim iddia: İsrail, İran’a nükleer silah kullanmayı düşünüyor
Vahim iddia: İsrail, İran'a nükleer silah kullanmayı düşünüyor
15:47
Araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yeni karar
Araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yeni karar
SON DAKİKA: Mersin'den Galatasaray'a 38 sayılık dev fark - Son Dakika
