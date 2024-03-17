Mersin Engelsiz Gençlik Merkezi Tamamlandı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Türkiye'de bir ilk olma özelliğine sahip Mersin Engelsiz Gençlik Merkezi inşaatının tamamlandığını belirterek, "Yakında Engelsiz Gençlik Merkezimizin açılışı gerçekleştirilerek vatandaşlarımıza hizmet etmeye başlayacak. Burada dönüşümlü olarak aynı anda 120 engelli bireyimizi, aileleri ile birlikte misafir edeceğiz" dedi.
Vali Pehlivan, Türkiye'de bir ilk olma özelliğine sahip Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Mezitli ilçesi Yeni Mahallede yapılan Mersin Engelsiz Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu. İncelemeleri sırasında İl Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir ve yüklenici firma yetkililerinden bilgiler alan Vali Pehlivan, Mezitli ilçesindeki Mersin Engelsiz Gençlik Merkezi'nin, Türkiye'de bir ilk olduğunu vurguladı. Merkezin inşaat çalışmalarının tamamlandığı bilgisi veren Vali Pehlivan, "Şu anda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz arasında yapılan protokol gereği meslek liselerimiz tarafından Gençlik Merkezinin içinin ahşap kısımları başta olmak üzere tefrişat ve düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Engelsiz Gençlik Merkezimiz, toplamda yaklaşık 23 dönüm arsa üzerine kurulu bulunmaktadır. Kapalı alanı yaklaşık 4 bin 500 metrekare ve ilaveten 800 metrekare de açık kullanım alanı olan bir merkezdir" diye konuştu.
Merkezin engellilere hizmet vereceğini kaydeden Vali Pehlivan, "Merkez bünyesinde spor salonu, 15x8 metre ölçülerinde 120 metrekare hidroterapi havuzu, basketbol sahası ve kapalı spor salonu, sokak futbol sahası, dörtlü soyunma odası, sığınak, 10 adet atölye dersliği, toplantı salonu, okuma salonu, eğitmen salonu, mescitleri, yemekhanesi, mutfağı, kantini ve otopark yer alıyor" ifadelerini kullandı.
"5 büyük tesis bitirilerek hizmete açılacak aşamaya getirildi"
İnşaat kısımlarının tamamlandığını, kabulle ilgili son çalışmaların yapılıdığını belirten Vali Pehlivan, şöyle devam etti; "Yakında Engelsiz Gençlik Merkezimizin açılışı gerçekleştirilerek vatandaşlarımıza hizmet etmeye başlayacak. Burada, dönüşümlü olarak aynı anda 120 engelli bireyimizi, Gençlik Spor Bakanlığımızın belirlemiş olduğu müfredat çerçevesinde aileleri ile birlikte misafir edeceğiz. Gün boyunca da bine yakın engelli bireyimiz buradan faydalanabilecektir. Bu anlamda hem İl Milli Eğitim Müdürlüğü hem Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hem de engelli kardeşlerimize hizmet etmekte olan sivil toplum kuruluşları ve derneklerle iş birliği ve koordinasyon halinde buradaki hizmetler yerine getirilecektir.
Bugün itibariyle Toroslar, Tarsus, Yenişehir ve Silifke ilçelerimizde birer gençlik merkezlerinin inşaatını tamamladık ve açılış aşamasına getirdik. Bu yatırımlar, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yatırım programı çerçevesinde hayata geçti. Mut ilçemizdeki Gençlik Merkezimizi geçen yıl tamamlamış ve gençlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu merkezimizi de bitirerek 5 büyük tesisi yatırım programı kapsamında bitirmiş ve Mersinli hemşerilerimizin hizmetine açılacak aşamaya getirmiş durumdayız."
"Yatırımların maliyeti 1 milyar lira"
Yenişehir ilçesinde bulunan Genç Kafe ile Tarsus ilçemizde yapımı tamamlanan bir kütüphanenin de vatandaşların hizmetine sunulduğu bilgisini veren Vali Pehlivan, "Bu yatırımların genel toplam maliyeti yaklaşık 1 milyar TL'dir ve kısa sayılabilecek bir süre içerisinde de inşaatları tamamlanarak, gençlik hizmetleri bağlamında, gençlerimize ve spor yapan, yapacak olan engelli bireylerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımıza hizmet edecektir. Yatırımların Mersin'e hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Her alanda olduğu gibi gençlik hizmetleri alanında da bu ve benzeri birçok yatırımın hayata geçmesindeki destekleri ve riyasetlerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımıza, Mersin'imiz adına şükranlarımı sunuyorum. Gençlik ve Spor Bakanımız başta olmak üzere bakanlığımızın ilgili birimlerine ilimiz adına teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyor, burada çalışarak emeği geçen işçisinden mühendisine kadar herkese teşekkür ediyor, bu tesislerin faydalanıcıları başta olmak üzere bütün Mersin'e hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.
Vali Pehlivan'a, Mezitli Kaymakamı Alp Eren Yılmaz da eşlik etti. - MERSİN
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