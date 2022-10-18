Mersin haberi... Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 2 Y. Mersin İY: 1 - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin haberi... Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 2 Y. Mersin İY: 1

18.10.2022 15:37
Mersin haberi... Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 2 Y. Mersin İY: 1

Edinilen Mersin haberine göre Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu mücadelesinde Kasımpaşa, Yeni Mersin İdman Yurdu'nu konuk etti.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu mücadelesinde Kasımpaşa, Yeni Mersin İdman Yurdu'nu konuk etti. Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada Kasımpaşa, uzatmada bulduğu golle maçı 2-1 kazandı ve bir üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar

2. dakikada gelişen Mersin İdman Yurdu atağında sağdan Erdem'in ceza sahasına gönderdiği ortada ters kanattan bindiren Abdurrahman'ın şutunda savunmaya da çarpan top direkten oyun alanına geri döndü.

30. dakikada sağ kanattan bindiren Muğdat ceza sahası önündeki Erdem'i gördü. Bu futbolcu ceza sahası dışından topu düzeltip düzgün bir vuruş yaprak takımını öne geçirdi. 0-1

33. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Eyyseric geçti. Bu futbolcunun ceza sahası dışı sol çaprazından direkt kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak direkten auta çıktı.

70. dakikada Aytaç Kara'nın Christofer Gürkan'a yaptığı hareket sonrasında kazanılan penaltıyı Akdeniz ekibinde Aslan Gök kullandı. Bu futbolcu meşin yuvarlağı yandan auta yolladı.

80. dakikada sağ kanattan savunmanın arkasına sarkan Fall çaprazdan ceza sahasına girerek içeriye ortaladı. Savunmanın çıkarmak istediği top Ali Sühan'ın önünde kaldı. Bu futbolcu yakın mesafeden topu ağlara yolladı. 1-1

113. dakikada Mersin savunmasının hatalı pasında araya giren Graovac, Eyyseric'i gördü. Bu futbolcu savunmanın arkasına sarkan Tirpan'a pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahasına giren girmez vurdu ve topu ağlara gönderdi. 2-1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu xx, Azad İlhan xx, Salih Burak Demirel xx

Kasımpaşa: Erdem Canpolat x, Mehmet Feyzi x (Berat Kalkan dk. 46 x), Graovac xx, Donk x, Petretta x (Oğuzhan Efe dk. 96 x), Yunus Mallı x (Aytaç Kara dk. 62 x), Turgay Gemicibaşı x (Tirpan dk. 70 xx), Eyyseric x, Tunay Torun x (Fall dk. 70 xx), Ahmet Emin x (Selim Dilli dk. 81 x), Ali Sühan xx

Yedekler: Ertuğrul, Homoet, Oğuzhan Efe, Sadık, Nihat Eriş

Teknik Direktör: Şenol Can

Y. Mersin İ.Y.: Orhan Erdoğan xx, Miraç Can xxx, Burak Bilgen xx, İbrahim Konuksever xxx (Özgür Deryol dk. 106 x), Aslan Gök xx, Ferhan Evren xxx (Bekir Yücedağ dk. 106 x), Ömer Önder xx, Erdem Onur Beytaş xxx, Muğdat Çelik xxx (Christofer Gürkan dk. 64 xx), Abdurrahman Emek xxx (Volkan Okumak dk. 72 xx (Murat Dinç dk. 98 xx)), Cemil Devrim xx (Eren Genç dk. 88 xx)

Yedekler: Okan Kaynak

Teknik Direktör: Ersin Aka

Goller: Erdem Onur Beytaş (dk. 30) (Y. Mersin İ.Y.), Ali Sühan (dk. 80), Tirpan (dk. 113) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Orhan Erdoğan, Ferhan Evren (Y.Mersin İ.Y.), Selim Dilli, Berak Kalkan (Kasımpaşa) - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı Adıyaman spor haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 5 Adıyaman FK: 0 Adıyaman spor haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 5 Adıyaman FK: 0 Galatasaray, Kastamonuspor maçı hazırlıklarını tamamladı Galatasaray, Kastamonuspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Kasımpaşa, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mersin haberi... Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 2 Y. Mersin İY: 1 - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:22 Başörtüsüz yarışan ve günlerdir haber alınamayan İranlı sporcu, konuştu: Başörtümü yanlışlıkla düşürdüm
22:17 Metropoll araştırma vatandaşa "Ekonomi nasıl?" diye sordu! 5 ay önceki sonuçla şimdiki arasında fark büyük
21:33 Fransa'da hayat pahalılığını protesto eden halk sokaklara döküldü! Olaylarda 11 kişi gözaltına alındı
21:01 TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılması, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partililerin oylarıyla kabul edildi
20:54 Maden şehidinin cenazesinde Kur'an okuyan Bakan Bozdağ, gelen eleştirilere cevap verdi
20:21 Çarşaflı genç kızlara hakaret eden kadına 4 ay 15 gün hapis cezası verildi
20:10 Ekipler "Bir kişi toprak altında kaldı" ihbarıyla seferber oldu! Gerçek çok başka çıktı
20:13 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den muhalefete "adaylık" çağrısı: Televizyonda tartışalım, var mısınız?
19:35 Kocaeli'de işten çıkarılan adam durumu hazmedemeyince patronunu öldürdü
16:04 Hekimler 'özel hastaneler yönetmeliği' protestosu için toplandı: Serbest çalışma hakkımız kısıtlanamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 23:50:44. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin haberi... Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 2 Y. Mersin İY: 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement