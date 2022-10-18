113. dakikada Mersin savunmasının hatalı pasında araya giren Graovac, Eyyseric'i gördü. Bu futbolcu savunmanın arkasına sarkan Tirpan'a pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahasına giren girmez vurdu ve topu ağlara gönderdi. 2-1

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu mücadelesinde Kasımpaşa , Yeni Mersin İdman Yurdu'nu konuk etti. Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada Kasımpaşa, uzatmada bulduğu golle maçı 2-1 kazandı ve bir üst tura yükseldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Mersin haberi... Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 2 Y. Mersin İY: 1 - Son Dakika

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