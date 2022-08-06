Mersin'de Bölgesel Triatlon Ligi Ata Yahşi Sezonu 1. Etap yarışları yapıldı - Son Dakika
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Mersin'de Bölgesel Triatlon Ligi Ata Yahşi Sezonu 1. Etap yarışları yapıldı

06.08.2022 20:08
Mersin'de Bölgesel Triatlon Ligi Ata Yahşi Sezonu 1. Etap yarışları yapıldı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde 2022 Bölgesel Triatlon Ligi Ata Yahşi Sezonu 1. Etap yarışları gerçekleştirildi.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde 2022 Bölgesel Triatlon Ligi Ata Yahşi Sezonu 1. Etap yarışları gerçekleştirildi.

Yenişehir Belediyesinin desteğiyle Türkiye Triatlon Federasyonu ile Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarış, çeşitli illerden 106 sporcu katılımıyla Macit Özcan Spor Tesisleri'nde yapıldı.

7. Bölge Triatlon Sorumlusu ve 2. Kademe Triatlon Antrenörü Edip Kunt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Triatlon Federasyonunun düzenlediği bölgesel lig yarışlarının ilkini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu yarışların iki ayağını da 7. bölge olarak Mersin'de düzenleyeceğiz. Katılan bütün sporcularımız iki etaba da girdikten sonra diskalifiye olmamak koşuluyla Türkiye finaline katılmaya hak kazanacak." diye konuştu.

Liglerin amacının altyapı sporcusu yetiştirmek olduğunu vurgulayan Kunt, yarışmanın 9-14 yaş arası grubun katılımıyla yüzme ve koşu etabı şeklinde gerçekleştiğini ifade etti.

Yarışların ardından sporculara katılım belgesi verildi, ilk 10'a girenlere de rozet takıldı.

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Kaynak: AA

Yenişehir, Türkiye, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mersin'de Bölgesel Triatlon Ligi Ata Yahşi Sezonu 1. Etap yarışları yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'de Bölgesel Triatlon Ligi Ata Yahşi Sezonu 1. Etap yarışları yapıldı - Son Dakika
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