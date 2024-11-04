Mersin Milli Eğitim İkincilik Kazandı

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Kamu Spor Oyunları'nda Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü Basketbol Takımı, Türkiye ikincisi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2024 yılı faaliyet programında yer alan Kamu Spor Oyunları Türkiye finalleri başkent Ankara'da gerçekleştirildi. Kamu çalışanlarının birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamak, kurumlararası iş birliğini artırmak, insanların beden ve ruhen sağlıklı olmalarını sağlamak ve spor yapma alışkanlığı kazandırmak amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Kamu Spor Oyunları Bölge 3x3 Basketbol Türkiye finalinde Mersin'i Milli Eğitim Müdürlüğü temsil etti.

Turnuvada Türkiye ikincisi olan Milli Eğitim Müdürlüğü Basketbol Takımı, gümüş madalyayı müzesine götürdü. - MERSİN