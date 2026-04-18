Mersin Spor, Bursaspor\'a 86-84 Kaybetti

18.04.2026 18:55
Mersin Spor, Basketbol Süper Ligi'nde Bursaspor'a evinde 86-84 mağlup oldu.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı

MERSİN SPOR: Olaseni 10, Kartal Özmızrak 1, March 3, Leon Apaydın 3, Koray Çekici, Cowan 11, Hakan Sayılı 6, Cruz 14, White 13, Chassang 13, Enoch 10

BURSASPOR: Childress 5, Bora Satır, Delaurier 7, Yesukan Onar 4, Yavuz Gültekin 17, Smith 14, King 21, Konontsuk 2, Nnoko 8, Georges-Hunt 8

1'İNCİ PERİYOT: 29-18

DEVRE: 47-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-59

Basketbol Süper Ligi'nin 27'nci haftasında Mersin Spor, evinde konuk ettiği Bursaspor'a 86-84'lük skorla mağlup oldu.

Kaynak: DHA

7.5 milyon abonesi olan “Minecraft Parodileri“ isimli hesaba erişim engellendi 7.5 milyon abonesi olan "Minecraft Parodileri" isimli hesaba erişim engellendi
Hürmüz açıldı, piyasalar coştu Borsa İsranbul’da tüm zamanların rekoru Hürmüz açıldı, piyasalar coştu! Borsa İsranbul'da tüm zamanların rekoru
Fenerbahçe Opet, Kadınlar Euroleague’de 7. kez finale yükseldi Fenerbahçe Opet, Kadınlar Euroleague'de 7. kez finale yükseldi
Bursaspor’a yarım milyon lira ceza Bursaspor'a yarım milyon lira ceza
3. Lig’de “çıkan son takım ve düşecek 5 ekip“ belli oluyor 3. Lig'de "çıkan son takım ve düşecek 5 ekip" belli oluyor
Trump’tan Netanyahu’ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim Trump'tan Netanyahu'ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, Avrupa’dan satın aldıkları takımı açıkladı Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, Avrupa'dan satın aldıkları takımı açıkladı
Efsane rapçi Eminem ikinci kere dede oldu Efsane rapçi Eminem ikinci kere dede oldu
Zhegrova’dan Beşiktaş’a yeşil ışık Zhegrova'dan Beşiktaş'a yeşil ışık
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok’un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok'un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı
Bursaspor şampiyonluk için sahaya çıkıyor: 1 puana 1. Lig Bursaspor şampiyonluk için sahaya çıkıyor: 1 puana 1. Lig

18:59
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı
18:56
Gençlerbirliği-Galatasaray mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu Yıldız isim kadroda yok
Gençlerbirliği-Galatasaray mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu! Yıldız isim kadroda yok
18:52
Trump’tan tarihi UFO çıkışı: “Çok ilginç belgeler bulduk, yakında açıklıyoruz“
Trump’tan tarihi UFO çıkışı: "Çok ilginç belgeler bulduk, yakında açıklıyoruz"
18:44
Ligin bitimine haftalar kala pes ettiler: Gelecek sezon için yeni oyuncular bakmamız lazım
Ligin bitimine haftalar kala pes ettiler: Gelecek sezon için yeni oyuncular bakmamız lazım
18:01
Beşiktaş’tan Afrika çıkarması: 3 yeni yetenek antrenmanlara başladı
Beşiktaş'tan Afrika çıkarması: 3 yeni yetenek antrenmanlara başladı
17:49
Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu
Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu
17:36
Ayser Çalık Ortaokulu’nun tabelası, yeni binaya asıldı
Ayser Çalık Ortaokulu'nun tabelası, yeni binaya asıldı
17:36
Talimatı verdi Sergen Yalçın’ın Cengiz Ünder aşkı bitmiyor
Talimatı verdi! Sergen Yalçın'ın Cengiz Ünder aşkı bitmiyor
17:06
Trump’ın açıklamasına İran’dan dakikalar sonra yanıt
Trump'ın açıklamasına İran'dan dakikalar sonra yanıt
16:49
Hürmüz’ün yeniden kapatılmasına Trump’tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
15:58
Milyonların beklediği kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
Milyonların beklediği kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
