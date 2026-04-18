Mersin Spor, Bursaspor\'a 86-84 Kaybetti

SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı
MERSİN SPOR: Olaseni 10, Kartal Özmızrak 1, March 3, Leon Apaydın 3, Koray Çekici, Cowan 11, Hakan Sayılı 6, Cruz 14, White 13, Chassang 13, Enoch 10
BURSASPOR: Childress 5, Bora Satır, Delaurier 7, Yesukan Onar 4, Yavuz Gültekin 17, Smith 14, King 21, Konontsuk 2, Nnoko 8, Georges-Hunt 8
1'İNCİ PERİYOT: 29-18
DEVRE: 47-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-59
Basketbol Süper Ligi'nin 27'nci haftasında Mersin Spor, evinde konuk ettiği Bursaspor'a 86-84'lük skorla mağlup oldu.
