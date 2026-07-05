FENERBAHÇE Futbol A Takımı kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz, Futbol A Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. Mücadeleci kimliği ve Çubuklu formamıza duyduğu aidiyet, bu kararın en önemli unsurları olmuştur. Futbolcumuz da Fenerbahçe sevgisini bir kez daha ortaya koyarak, asgari ücret esasları doğrultusunda 1 yıllık yeni sözleşmeye imza atmıştır. Mert Hakan Yandaş'a Çubuklu formamızla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."
Son Dakika › Spor › Mert Hakan Yandaş'a Yeni Sözleşme - Son Dakika
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