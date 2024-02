Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş: Oyunu güçlendirmemiz lazım

Spor

Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, 2 haftadır takıma katkı verdiği için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Oyunu biraz daha güçlendirmemiz lazım bunun farkındayız. Galip gelmek son 11 haftaya girmişken çok önemli" dedi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Maça iyi başlamadıklarını belirten Yandaş, "Kasımpaşa takımı iyi analiz yapmış. Önde iyi baskı yaptılar. Orada biraz zayıf kaldık. Bunu hafta içi değerlendireceğimizi düşünüyorum. Hocamızın da bize eksiklerimizi anlatacağını düşünüyorum. Oyunu biraz daha güçlendirmemiz lazım, bunun farkındayız. Galip gelmek son 11 haftaya girmişken çok önemli. Bir de 2 haftadır böyle anlamlı galibiyetler bizi daha da mutlu ediyor. İnşallah kazanmaya devam ederiz. Her maç final bizim için. İnşallah her maç aynı coşkuyla devam ederiz. Kazandığımız için mutluyuz. Eksiklerimizi de çalışacağız. Golüme gelince de, son idmanda Bonucci ile frikik çalıştık. O, 'Sana yarın baskı yapmaya geleceğim. Yarın da frikikten gol ataksın' dedi. Bugün de maçta önce 'Gol atarsan seni bekliyorum' dedi. Golün yarısı onun. Dün çok iyi çalıştırdı beni. O da topa inanılmaz vuruyor" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe, birlikte olduğu süre yıkılması imkansız bir camiadır"

İç sahada puan kayıplarının sebebinin sorulması üzerine ise Mert Hakan Yandaş, "Problem olduğunu düşünmüyorum. Bunlar olacak. Deplasmanda da her maçı kazanıyoruz. Dediğim gibi biz oyunumuzu güçlendirmemiz gerekiyor. Bunun da farkındayız. Bugünkü tribün olduğu sürece iç sahada bizim en büyük kozumuz olacak. Geçen hafta yaptığım konuşmanın değeri ortaya çıktı. Anlamlı oldu. Fenerbahçe, birlikte olduğu süre yıkılması imkansız bir camiadır. Bunu bir kez daha gösterdi. Bugün taraftarımıza ayrı bir parantez açmak istiyorum. Maçın sonuna kadar iyi oynamasak da arkamızda durdular. Bugün bizi yerdeyken ayağa kaldıran onlar oldu. Önemli olan günün sonunda ne olduğudur. Sezon sonuna kadar dişimizi sıkalım. Nelerle mücadele ettiğimizi onlar da biliyor. En azından sezon sonuna kadar birlikte kalalım, sonra faturayı kime keseceklerse kessinler" diye konuştu.

"Oradaki tek hatam sadece kendim kırmızı kart yemem. Fred'i ben attırmadım"

Son zamanlarda Fenerbahçe taraftarının kendisine sert bir yaklaşım sergilemesiyle ilgili konuşan Yandaş, "Ben de, ailem de iki haftadır gülmeye başladık. Belki de bir musibet bin nasihatten iyidir. Başıma talihsiz bir şey geldi. Oradaki tek hatam sadece kırmızı kart yemem. Fred'i ben attırmadım. Öyle bir algı oluştu. Ama dediğim gibi başımıza gelen her olayda bir hayır vardır. Ondan sonra sahaya çıkmayı dört gözle bekledim. Sahaya çıkmak için de güçlü olmam gerektiğini biliyordum. İki haftadır da o şans bana geldi. Çok mutluyum, çok şükür. Ailem ve ben de gülmeyi özlemişiz" şeklinde aktardı.

Attığı golle birlikte galibiyete önemli bir katkı sağladığının hatırlaması üzerine Mert Hakan Yandaş, "Bugün aslında ilk yarıda da 2-3 pozisyonum var. Bugün birçok kişiden mesaj aldım uzaktan gol atacağıma dair. Onlar da beni inandırdılar. Benim içimde de bir his vardı. Bunun frikikten olacağını düşünmüyordum çünkü kariyerimde Süper Lig'de ilk frikik golüm. Özel oldu benim için de o yüzden çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"Bu sezon hedefe ulaşabileceğimizi hissettim"

Kış transfer döneminde adının transferde birçok takımla anılmasının ardından kulüpte kalmasıyla ilgili ise Yandaş, "3-5 sezon olmuştu devre arasındayken. Gerçekten işin arka kısmında bir sürü emek var. Bir sürü mücadele var. Yaptığımız yanlışlar da var. O günkü şartlar camia için belki de gitmemi gerektiriyordu. Kalıp mücadelede etmek istedim. Bu sezon hedefe ulaşabileceğimizi hissettim. Bir yerde benim de sahneye çıkabileceğimi düşündüm. Mücadele etmek istedim ve 1 dakika bile oynamasam bile sezon sonu şampiyonluğu görmek istiyordum. Rabbim de nasip etti. 2 haftadır arkadaşlarıma yardımcı oluyorum. Şampiyon olursak dünyanın en mutlu insanlarından biri olurum. Camia da öyle zaten. Gerisinin pek bir önemi yok" dedi.

"İnşallah sezon sonunda hep birlikte sevinçten ağlarız"

Sezonun geri kalanını da değerlendiren Yandaş, "Dediğim gibi uzun süredir forma şansı bekliyorum. Kendimi de hazır tutmaya çalışıyorum. Yaklaşık 2-3 ay sonra ilk Adana maçıyla gelen bir şans vardı. Hocamız da bu günleri hesapladığını söylemişti bana. Sabırlı olmam gerektiği ve zamanı geldiğinde iyi şeyler olacağına inandı. Çünkü Samandıra'da birlikte olduğumuz için dışarıdan gözükmeyen şeyleri birbirimize yakın olduğumuz için görüp anlayabiliyoruz. Zor günlerde yanımda olan insanlara çok teşekkür ediyorum. Daha hiçbir şey başarmadık. İnşallah sezon sonunda hep birlikte sevinçten ağlarız. Michy özgüveni yüksek bir oyuncu. Gol atmayı da çok seviyor. Penaltı olduğundan ben izleyemedim açıkçası, orada bir duygu patlaması yaşadık. Gol sevincini hep beraber yaşadık. Ben de kendimi tutmadım ve takım arkadaşlarım yanına gittim. Çok stresliydi bizim için. İnşallah bundan şampiyonluğun habercisi olur. Sana kenarında konuşamadık heyecandan ama bence çok net bir penaltı. Bunun üzerine tartışmak ülkemizde gelenekselleşen algı oluşturma kısmına girer. Yüzde yüz penaltı. Hakem orada autu gösterdi, pozisyon penaltıya döndü" diye sözlerini sonlandırdı. - İSTANBUL