Mesut Özil yaklaşan seçimler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek istedi: Değerini bil - Son Dakika
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Mesut Özil yaklaşan seçimler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek istedi: Değerini bil

11.05.2023 23:51

Alman Milli Takımı'nın ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mesut Özil, 26,4 milyon takipçili hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek videosu paylaştı. Videosuna "Değerini bil" etiketi koyan Özil, "Gerçeği görmek, doğru kararlar vermektir" notunu düştü.

Başakşehir formasıyla kariyerini noktalayan dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bir destek paylaşımı daha geldi.

VİDEO PAYLAŞTI

Erdoğan'ın gençlerle çıkacağı soru cevap yayını öncesi, "Cumhurbaşkanımızla defalarca görüşen biri olarak ben açıkçası bu soruların sorulmasına çok şaşırmadım. İnsanlarda oluşan yanlış bir algı var. Ancak verdiği cevapları ben de merak ediyorum. Akşam 9'u bekleyeceğiz" paylaşımı yapan Mesut, yayın sonrasında bir video paylaştı.

Mesut Özil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir destek paylaşımı daha: Değerini bil

"GERÇEĞİ GÖRMEK, DOĞRU KARARLAR VERMEKTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vefat eden annesi, eşi ve kızları için yaptığı duygu dolu konuşmayı yayınlayan Özil, "Değerini bil" etiketini açıp "Gerçeği görmek, doğru kararlar vermektir" notunu düştü.

Mesut Özil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir destek paylaşımı daha: Değerini bil
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Recep Tayyip Erdoğan, Mesut Özil, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mesut Özil yaklaşan seçimler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek istedi: Değerini bil - Son Dakika


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